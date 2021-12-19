На Марсе обнаружены огромные запасы воды, что создает большие перспективы для новых исследований

В каньонах Марса, которые называются долинами Мариенра, посредством специального оборудования был обнаружен большой объем воды.

Такое открытие было сделан за счет детектора FREND, работа которого базируется на анализе водорода в марсианском грунте. Аппарат способен считывать информацию на глубине до метра.

Исследователи выяснили, что долина наполнена водой, но ее количеств оказалась гораздо больше, чем это предполагалось. Картина во многом схода с тем, что происходит в областях вечной мерзлоты на нашей планете. Здесь лед залегает под почвой, которая практически всегда остается сухой ввиду воздействия очень низкой температуры.

Уже было доказано, что на Марсе также есть источники воды, и расположены он в самых холодных уголках планеты. Один из сотрудников, который принимал участие в исследовании, заявил, что процентное соотношение воды, которая есть сверху пород, составляет около 45%, и предполагается, что на глубине могут располагаться настоящие моря.

Текущая задача ученных заключается в анализе воды, и факт наличия водных ресурсов открывает принципиально новые возможности для будущих экспедиций.