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На следующей неделе в Иркутске запустят троллейбус от центра до поселка Молодежного

На следующей неделе в Иркутске запустят троллейбус от центра до поселка Молодежного

На следующей неделе в Иркутске запустят троллейбус №777 от сквера Кирова до поселка Молодежного. Соответствующее распоряжение издало министерство транспорта Иркутской области 17 декабря.

О дате начала движения и расписании сообщат дополнительно. Планируется, что маршрут в первое время будет действовать в часы пик. Из Молодежного троллейбус будет следовать через улицу Солнечную, переулок Снежный, улицу Подгорную, трассу на Листвянку, улицы Байкалькую, Советскую, Седова, Ленина, Сухэ-Батора.

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По материалам: irk

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