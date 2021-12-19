На следующей неделе в Иркутске запустят троллейбус от центра до поселка Молодежного

На следующей неделе в Иркутске запустят троллейбус №777 от сквера Кирова до поселка Молодежного. Соответствующее распоряжение издало министерство транспорта Иркутской области 17 декабря.

О дате начала движения и расписании сообщат дополнительно. Планируется, что маршрут в первое время будет действовать в часы пик. Из Молодежного троллейбус будет следовать через улицу Солнечную, переулок Снежный, улицу Подгорную, трассу на Листвянку, улицы Байкалькую, Советскую, Седова, Ленина, Сухэ-Батора.