Наташа Королева нашла возможность, как еще подзаработать в пандемию

Певица Наташа Королева рассказала, каким образом улучшает свое финансовое положение. Пока одни артисты жалуются на снижение доходов в период пандемии и чуть ли не просят публично милостыню у государства, другие ищут способы заработать. Наташа Королева, например, включилась в движение онлайн поздравлений своих поклонников. Идея не нова и целиком зависит от мастерства и популярности артиста. Поэтому в каждом отдельном случае это стартап, который может сработать, а может и нет. У Наташи получилось. Обычное ее поздравление стоит 5 тысяч рублей, а если она появится в паре с Тарзаном, то уже 15 тысяч. Исполнительница «Желтых тюльпанов» согласна пообщаться в онлайн режиме за 30 тысяч и даже устроить настоящую дискотеку на полчаса, если ей за это заплатят 350 тысяч.Наташа Королева и Сергей Глушко «У меня порой бывает в день по двадцать поздравлений. И надо все еще сделать к определенному числу. Миллион рублей я точно уже на этом заработала!» — не без гордости сообщила заслуженная артистка России в эфире передачи «Ты не поверишь!». Самое забавное, что по стопам дочери пошла и мама Люда, живущая в Америке. Поздравления 75-летней бодрой духом пенсионерки тоже пользуются спросом у аудитории, потому как подходит она к этому очень творчески.