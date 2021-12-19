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Наташа Королева рассказала о многочисленных любовницах сына

Наташа Королева рассказала о многочисленных любовницах сына
Певица Наташа Королева считает своего сына видным женихом. Наследник артистки помолвлен с девушкой по имени Мелисса, которая раньше зарабатывала стриптизом. Певица не скрывает, что не в восторге от новой девушки сына. Прошлой зимой поползли слухи, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко сделал возлюбленной предложение. Как оказалось, очередной избранницей 19-летнего Архипа стала 20-летняя стриптизерша Мелисса Волынкина. Однако 48-летняя Наташа так не считает. Королева уверена, что новые отношения наследника не продлятся долго: она уже видела в доме множество преходящих девушек, поэтому не торопится принимать очередную пассию Архипа за члена семьи. «Она не невестка, сын — холостой! Они обручены, но не женаты же. Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете и слава Богу! У него есть третий этаж — гнездо. В этом гнезде, что там происходит, я не знаю, туда разные птицы залетают и вылетают, я не вмешиваюсь, это неправильно вмешиваться в жизнь сына», — пояснила артистка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Сын Наташи Королевой При этом исполнительница не спешит прогонять Мелиссу из дома. К ней, как и ко всем предыдущим влюбленностям Архипа, Наташа держит родительский нейтралитет. «У нас парень видный, яркий, непредсказуемый. Мы всех принимаем, общаемся, у нас подход ко всем очень дружелюбный, а жизнь длинная, она все расставит на свои места», — рассуждает звезда. Наташа больше переживает за профессиональное будущее сына. Сейчас Архип вовсю покоряет шоу-бизнес: выпускает песни и ходит с мамой по передачам. Поговаривают, что юноша захотел поменять вуз. Сейчас он учится на факультете востоковедения, где год обучения обходится Королевой в кругленькую сумму. Певица не запрещает наследнику выходить на сцену, но надеется, что это лишь краткосрочное увлечение, а образование лингвиста останется с ним навсегда и обеспечит ему надежное будущее. «Я создаю все условия, чтобы он осознал самостоятельно, что может быть ему в шоу-бизнес и не надо. Японский язык круче и перспективнее!» — считает звезда.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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