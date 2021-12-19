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Не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет в 2 раза с нового года

Не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет в 2 раза с нового года

С 1 января не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится в 2 раза — с 42,5 тыс. до 85 тыс. рублей. Это связано с тем, что Центробанк увеличил ключевую ставку.

С 1 января 2021 года совокупный годовой доход россиян по вкладам в российских банках облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. При этом действует исключение: НДФЛ не нужно платить с дохода от вклада размером до 1 млн рублей, если он не превышает произведение суммы депозита на ключевую ставку ЦБ, установленную на начало года.

17 декабря регулятор поднял ставку на 1 процентный пункт — до 8,5%. Таким образом, с начала нового года не облагаемый налогом доход с вкладов вырастет до 85 тысяч рублей.

Как писал Ruposters, в ЦБ объяснили решение увеличить ключевую ставку сразу на 1 п.п. растущими инфляционными рисками.

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По материалам: uposters.ru

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