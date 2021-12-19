Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Новогодняя игрушка» на елке чуть не погубила всю семью из южной Африки

«Новогодняя игрушка» на елке чуть не погубила всю семью из южной Африки

Семья африканцев, Роб и Марсела украшали новогоднее дерево и неожиданно для себя нашли на ней «игрушку», которую с которой не стоило бы встречаться. Когда Марсела вешала на ветвь очередной шар, она увидела, что прямо ей в глаза смотрит змея.

Марсела острожное и не спеша отошла от елки. Рептилия, которая сидела на дереве, – одна из самых ядовитых змей, среди тех, который водятся на южноафриканских землях.

Если она укусит человека и ему немедленно не введут противоядие, это может закончиться летальным исходом.

Чтобы убрать змею, супруги обратились к специалисту по имени Джерри – мужчина на протяжении многих лет занимается ловлей рептилий. Однако парень был удивлен такой просьбе и сначала воспринял ее как предпраздничную шутку. Он поверил паре только после того, как увидел сделанные ими снимки.


«Я выехал к ним как можно скорее, и предупредил, чтобы он внимательно следили за перемещением рептилии» – рассказал Джери.


Снять рептилию оказало не так просто, но специалист справился с поставленной задачей. Ловлей змей также рассказал, что бумсланги – достаточно спокойные рептилии, которые редко нападают на человека. Чтобы не вызвать агрессию, при виде змеи не стоит вдаваться в панику, убегать или делать другие резкие движения.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

«Новогодняя игрушка» на елке чуть не погубила всю семью из южной Африки
«Новогодняя игрушка» на елке чуть не погубила всю семью из южной
Девушка подверглась сексуальным домогательствам в виртуальной реальности, говорит что её «облапали без согласия» — новая проблема современного мира
Девушка подверглась сексуальным домогательствам в виртуальной
Представили хвалебный трейлер Forza Horizon 5
Представили хвалебный трейлер Forza Horizon 5
Xbox предлагает 5 бесплатных месяцев подписки Game Pass Ultimate игрокам
Xbox предлагает 5 бесплатных месяцев подписки Game Pass Ultimate
Эти 28 игр — кандидаты на удаление из Game Pass в январе 2022 года
Эти 28 игр — кандидаты на удаление из Game Pass в январе 2022 года
Psychonauts 2 становится «Игрой года» по версии CNET
Psychonauts 2 становится «Игрой года» по версии CNET
РДШ провело первый в России чемпионат по игре Roblox
РДШ провело первый в России чемпионат по игре Roblox
Итоги года: главные скандалы и события в театральном мире
Итоги года: главные скандалы и события в театральном мире
Даня Милохин заявил о любви к другой девушке
Даня Милохин заявил о любви к другой девушке
Маша Распутина рассказала о ссорах дочери с отцом
Маша Распутина рассказала о ссорах дочери с отцом
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а Anchorage оценили в $3 млрд
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а
Бывший муж Бородиной посмеялся над Ксенией Собчак
Бывший муж Бородиной посмеялся над Ксенией Собчак

Топ на сегодня

Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и какой стала сейчас – зрители не верят, что это тот же человек
Девушка показала, какой была в детстве, когда над ней смеялись, и
Уязвимость в Log4j, базы данных 300 млн человек и другие события кибербезопасности
Уязвимость в Log4j, базы данных 300 млн человек и другие события
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store

Еще по теме

В своих уггах жительница Австралии обнаружила смертоносную змею
В Аргентине сообщили, что поиски подлодки «Сан-Хуан» ведет только Россия
В Австралии открыт новый вид ядовитых змей
Внезапный захват: змея и геккон схватились насмерть (ВИДЕО)