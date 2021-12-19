«Новогодняя игрушка» на елке чуть не погубила всю семью из южной Африки

Семья африканцев, Роб и Марсела украшали новогоднее дерево и неожиданно для себя нашли на ней «игрушку», которую с которой не стоило бы встречаться. Когда Марсела вешала на ветвь очередной шар, она увидела, что прямо ей в глаза смотрит змея.

Марсела острожное и не спеша отошла от елки. Рептилия, которая сидела на дереве, – одна из самых ядовитых змей, среди тех, который водятся на южноафриканских землях.

Если она укусит человека и ему немедленно не введут противоядие, это может закончиться летальным исходом.

Чтобы убрать змею, супруги обратились к специалисту по имени Джерри – мужчина на протяжении многих лет занимается ловлей рептилий. Однако парень был удивлен такой просьбе и сначала воспринял ее как предпраздничную шутку. Он поверил паре только после того, как увидел сделанные ими снимки.





«Я выехал к ним как можно скорее, и предупредил, чтобы он внимательно следили за перемещением рептилии» – рассказал Джери.





Снять рептилию оказало не так просто, но специалист справился с поставленной задачей. Ловлей змей также рассказал, что бумсланги – достаточно спокойные рептилии, которые редко нападают на человека. Чтобы не вызвать агрессию, при виде змеи не стоит вдаваться в панику, убегать или делать другие резкие движения.