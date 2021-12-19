Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Наступает последний день этой недели. Чтобы узнать, каким он будет с точки зрения нумерологии, рекомендуем прочитать эту статью. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы привлекать больше удачи.

В целом сегодняшний день можно считать опасным, потому что Венера начинает ретроградное движение. Тем не менее числа смогут частично отразить негатив, посылаемый данной планетой.

Число-покровитель 19 декабря 2021 года

Чтобы узнать, как именно числа смогут противостоять Венере в это воскресенье, нужно понять, под управлением какого числа будут находиться потоки энергии. Для этого необходимо провести простые расчеты: сложить все цифры текущей даты 19.12.2021 и прибавить порядковый номер дня недели — 7:

1+9+1+2+2+0+2+1+7=25. 2+5=7.

Семерка обладает очень благоприятной энергией, поэтому это воскресенье будет не таким опасным, каким могло бы быть. Семерка — число удачи. Самый лучший способ восстановить энергию — побыть дома, немного прогуляться, но не наваливать на себя кучу дел, не заниматься много спортом. Сегодня будет ощущаться внутренняя дисгармония, но число 7 отчасти восстановит нужное нам равновесие. Нумерологи советуют не конфликтовать сегодня ни с кем. Главный символ дня — сжатый кулак, символизирующий умение держать себя в руках, оставаться собранными.





События 19 декабря из прошлого

19 декабря 1946 года — день начала войны Франции в Индокитае. Как известно, Франция не достигла своих задач, несмотря на помощь союзных государств. Семерка не любит, когда люди идут на конфликт ради достижения целей, так что сегодня многие агрессивно настроенные люди потерпят поражение.

19 декабря 1970 года произошла авиакатастрофа в Панагархе, в которой погибли 17 человек. 19 декабря произошла авиакатастрофа с участием Boeing 737 под Палембангом. В 2005 году в этот же день упал самолет возле Майами. Семерка будет на нашей стороне, поэтому сегодня вероятность подобных событий минимальна. Тем не менее в пути может происходить много непредвиденных проблем из-за ретро-Венеры.

Советы нумерологов на это воскресенье

Вместо сложных дел попробуйте заняться самообразованием, обучением. Это неплохой день для изучения языков.

Постарайтесь проявить сдержанность в отношении с окружающими. Даже если кто-то будет провоцировать вас на негативные эмоции, лучше не поддаваться импульсу.

Незаметно для нас жизнь многих людей повернет в новое русло. Это связано с тем, что Семерка направит нас по верному пути. Цените случайные благоприятные события.

День может начаться на минорной ноте, но закончится он, скорее всего, положительно. Особенно актуально это будет для тех, кто умеет находить и ценить любые, даже самые малозаметные позитивные события.

Сегодня многим из нас крупно повезет. Да, Венера будет ставить палки в колеса, но число 7 не упустит возможности сделать нашу жизнь лучше.

Талисманы удачи на 19 декабря

Белый кварц. Он принесет вам удачу, а также подарит достаточный уровень защиты от проблем. Белый кварц не даст никому вас сглазить, расстроить, вывести из равновесия.

Украшения из мельхиора и серебра. Изделия из этих двух металлов будут обладать очень полезными защитными свойствами. Обязательно воспользуйтесь их силой.