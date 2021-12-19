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Ольга Дроздова озвучила реальную причину ухода из театра «Современник»

Ольга Дроздова озвучила реальную причину ухода из театра «Современник»
56-летняя актриса Ольга Дроздова призналась, что в театре работает много возрастных актрис, которые играют молодых девушек. Ольга Дроздова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала настоящую причину своего ухода из театра «Современник», где проработала много лет. «Ну почему ни у кого из голливудских актрис не спрашивают, зачем они ушли из кинематографа. Правильно и делают. Потому что пришло время уступать место молодым актрисам. Я это говорю абсолютно искренне. Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр. А там сидят такие бабки как я. И играют молодых девушек. Ну надо как-то совесть иметь», - высказалась Дроздова.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов с сыном Елисеем Как заметил сын 56-летней Ольга Дроздовой, четырнадцатилетний Елисей, у которого также взяли интервью журналисты, выразил свою радость, что мама стала чаще появляться дома. «Больше времени нахожусь в училище, но когда прихожу в увольнительные, то мне приятно, что мама всегда дома. Помогает с уроками», — сказал он. Ранее Ольга Дроздова говорила, что ушла из «Современника» по семейным обстоятельствам. Ей хотелось больше времени проводить с наследником и мужем.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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