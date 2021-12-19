Ольге Бузовой нравится, когда ей руководят мужчины

Певица и ведущая Ольга Бузова сделала признание. Теледива известна своим стойким характером и никому не позволяет не только управлять ей, но и слова лишнего сказать. Однако для Ольги стал открытием тот факт, что ей понравилось подчиняться мужчине. Только слушать кого-либо она согласна в рамках своего кулинарного шоу «Бузова на кухне» на ТНТ, где она вместе с шефом готовит изысканные блюда для звездных гостей передачи.Ольга Бузова Так, в новом выпуске программы она решила угостить Дениса Клявера сочным мясом, рагу и сальсой. Для того, чтобы процесс проходил гладко, ей руководил повар Станислав. И когда он в очередной раз обратился к Бузовой в повелительной манере, она заметила: «Я так, кстати, впервые позволяю мужчинам руководить собой!» В это не мог поверить и экс-солист дуэта «Чай вдвоем». Для него было было большим удивлением, что ведущая не только позвала его на шикарный ужин, но и внимательно слушает шефа на кухне. «Такое ощущение, что у меня сон. Я сижу и стоит Олечка, готовит для меня. Ей руководит мужчина — она ему это позволяет», — сказал артист. Ольга тут же добавила: «Причем самое удивительное, что мне нравится!»