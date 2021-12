Open AI разрешила модифицировать GPT-3, нейросеть «оживила» детские рисунки и другие новости из мира ИИ

Мы стремимся информировать читателей не только о событиях в биткоин-индустрии, но и рассказывать о том, что происходит в смежных технологических сферах — кибербезопасности, а теперь и в мире искусственного интеллекта (ИИ).

ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Минфин США внес восемь китайских технологических компаний в экономический «черный список», заблокировав продажу акций американским инвесторам. Фирмы подозревают в наблюдении за уйгурскими мусульманами в Синьцзяне.

Под санкции попадут разработчики алгоритмов искусственного интеллекта и систем в сфере кибербезопасности, облачных технологий и видеослежения. Среди них производитель дронов DJI, а также ИИ-стартапы в области биометрической идентификации CloudWalk Technology и Megvii.

Перечисленные разработчики уже находятся в санкционном списке, запрещающем американским компаниям и ведомствам вести с ними коммерческое сотрудничество.

Китайский ИИ-стартап SenseTime приостановил первичное размещение акций на гонконгской бирже из-за внесения компании в экономический «черный список» США, блокирующий продажу ее акций американцам.

Компания отложит IPO, а также опубликует дополнительный проспект эмиссии с поправками и обновленным графиком листинга. Она также возместит все поданные инвесторами заявки без сопутствующего процентного дохода.

SenseTime планировал разместить 1,5 млн акций и привлечь по меньшей мере $767 млн.

Дочерняя компания «МТС AI» Intema купит разработчика систем распознавания лиц VisionLabs за 7 млрд рублей.

Российский оператор станет владельцем контрольного пакета акций основателей VisionLabs (51,77%), а также структур «Сбера» (25,07%) и венчурного фонда АФК «Система» Sistema_VC (23,16%).

Согласно условиям сделки, компания продолжит работать автономно и «сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду». Председателем совета директоров останется Александр Ханин, который вместе с сооснователем Иваном Лаптевым планирует конвертировать свои акции в долю владения структурами МТС AI.

По словам гендиректора МТС AI Александра Ханина, приобретение усилит продуктовый портфель компании в направлении видеоаналитики. Его можно использовать для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС и в интересах корпоративных клиентов в России и на международном рынке, добавил он.

Российские исследователи создали устройство «Балалайка» для управления компьютерными приложениями с помощью жестов и мыслей.

Прибор может помочь постинсультным пациентам на реабилитации в восстановлении их двигательных и когнитивных функций. Также он пригодится в киберспорте для улучшения результатов игроков за счет считывания их мысленных намерений к действию.

По словам разработчиков, интуитивное и надежное взаимодействие с программами обеспечивает интегрированный в устройство искусственный интеллект.

Некоммерческая организация OpenAI разрешила клиентам вносить изменения в языковую модель GPT-3.

Разработчики могут обучать алгоритм на своих датасетах, используя существующие наборы «практически любого размера и типа», или постепенно добавляя информацию на основе отзывов пользователей. Это позволит повысить точность работы модели и создать ее новые версии под определенные задачи или приложения.

По словам разработчиков, благодаря тонкой настройке GPT-3 «один клиент» смог увеличить число правильных ответов ИИ с 83% до 95%, а другой снизил число ошибок на 50%.

Компания Apple выпустила обновление iOS 15.2. Она добавила алгоритм обнаружения интимных фото в сообщениях несовершеннолетних и функцию выявления неоригинальных запчастей.

Компания выпустила инструмент «Отчет о конфиденциальности приложений». Он позволяет пользователям видеть информацию о том, как часто программы получают доступ к их личным данным, камере и микрофону за последние семь дней.

Также появилась функция «Цифровое наследство», которая передает информацию из учетной записи iCloud установленному в Apple ID «доверенному лицу» после смерти владельца устройства.

Компания Microsoft разработала алгоритм глубокого обучения BugLab для обнаружения и исправления ошибок в программном коде.

Система базируется на двух конкурирующих нейросетях, которые в процессе тренировки «играют в прятки». Первая анализирует код и вносит ошибку, а вторая определяет, есть ли баг, где он и как его исправить.

Исследователи протестировали инструмент на аннотированном испытательном датасете и реальных проектах с открытым исходным кодом с GitHub. Он автоматически выявил 26% ошибок и исправил их, а также обнаружил 19 ранее неизвестных опечаток.

По словам разработчиков, BugLab работает на 30% лучше существующих альтернатив, однако он требует доработок из-за множества ложноположительных срабатываний.

Компания Twitter запустила функцию автоматической генерации субтитров для видео.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.



Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX