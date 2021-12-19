Open AI разрешила модифицировать GPT-3, нейросеть «оживила» детские рисунки и другие новости из мира ИИ

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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Минфин США внес восемь китайских ИИ-компаний в «черный список».

«МТС AI» купит разработчика систем распознавания лиц VisionLabs за 7 млрд рублей.

Российские исследователи разработали устройство, позволяющее управлять компьютерными программами силой мысли.

OpenAI разрешила пользователям вносить изменения в языковую модель GPT-3.

Apple выпустила обновление iOS 15.2 с функцией распознавания обнаженных фото для защиты подростков.

Honda задействует подключенные автомобили с искусственным интеллектом для оценки качества дорожной разметки.

Meta научила ИИ «оживлять» детские рисунки.

Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю.

США ввели санкции против китайских ИИ-компаний

Минфин США внес восемь китайских технологических компаний в экономический «черный список», заблокировав продажу акций американским инвесторам. Фирмы подозревают в наблюдении за уйгурскими мусульманами в Синьцзяне.

Под санкции попадут разработчики алгоритмов искусственного интеллекта и систем в сфере кибербезопасности, облачных технологий и видеослежения. Среди них производитель дронов DJI, а также ИИ-стартапы в области биометрической идентификации CloudWalk Technology и Megvii.

Перечисленные разработчики уже находятся в санкционном списке, запрещающем американским компаниям и ведомствам вести с ними коммерческое сотрудничество.

SenseTime приостановил IPO из-за американских санкций

Китайский ИИ-стартап SenseTime приостановил первичное размещение акций на гонконгской бирже из-за внесения компании в экономический «черный список» США, блокирующий продажу ее акций американцам.

Компания отложит IPO, а также опубликует дополнительный проспект эмиссии с поправками и обновленным графиком листинга. Она также возместит все поданные инвесторами заявки без сопутствующего процентного дохода.

SenseTime планировал разместить 1,5 млн акций и привлечь по меньшей мере $767 млн.

«МТС AI» купит разработчика систем распознавания лиц VisionLabs

Дочерняя компания «МТС AI» Intema купит разработчика систем распознавания лиц VisionLabs за 7 млрд рублей.

Российский оператор станет владельцем контрольного пакета акций основателей VisionLabs (51,77%), а также структур «Сбера» (25,07%) и венчурного фонда АФК «Система» Sistema_VC (23,16%).

Согласно условиям сделки, компания продолжит работать автономно и «сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду». Председателем совета директоров останется Александр Ханин, который вместе с сооснователем Иваном Лаптевым планирует конвертировать свои акции в долю владения структурами МТС AI.

По словам гендиректора МТС AI Александра Ханина, приобретение усилит продуктовый портфель компании в направлении видеоаналитики. Его можно использовать для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС и в интересах корпоративных клиентов в России и на международном рынке, добавил он.

В России разработали устройство для взаимодействия с компьютером силой мысли

Российские исследователи создали устройство «Балалайка» для управления компьютерными приложениями с помощью жестов и мыслей.

Прибор может помочь постинсультным пациентам на реабилитации в восстановлении их двигательных и когнитивных функций. Также он пригодится в киберспорте для улучшения результатов игроков за счет считывания их мысленных намерений к действию.

По словам разработчиков, интуитивное и надежное взаимодействие с программами обеспечивает интегрированный в устройство искусственный интеллект.

OpenAI разрешила разработчикам кастомизировать GPT-3

Некоммерческая организация OpenAI разрешила клиентам вносить изменения в языковую модель GPT-3.

Разработчики могут обучать алгоритм на своих датасетах, используя существующие наборы «практически любого размера и типа», или постепенно добавляя информацию на основе отзывов пользователей. Это позволит повысить точность работы модели и создать ее новые версии под определенные задачи или приложения.

По словам разработчиков, благодаря тонкой настройке GPT-3 «один клиент» смог увеличить число правильных ответов ИИ с 83% до 95%, а другой снизил число ошибок на 50%.

Apple выпустила обновление для iPhone с новыми функциями безопасности

Компания Apple выпустила обновление iOS 15.2. Она добавила алгоритм обнаружения интимных фото в сообщениях несовершеннолетних и функцию выявления неоригинальных запчастей.

Компания выпустила инструмент «Отчет о конфиденциальности приложений». Он позволяет пользователям видеть информацию о том, как часто программы получают доступ к их личным данным, камере и микрофону за последние семь дней.

Также появилась функция «Цифровое наследство», которая передает информацию из учетной записи iCloud установленному в Apple ID «доверенному лицу» после смерти владельца устройства.

Microsoft разработала ИИ-инструмент для обнаружения ошибок в коде

Компания Microsoft разработала алгоритм глубокого обучения BugLab для обнаружения и исправления ошибок в программном коде.

Система базируется на двух конкурирующих нейросетях, которые в процессе тренировки «играют в прятки». Первая анализирует код и вносит ошибку, а вторая определяет, есть ли баг, где он и как его исправить.

Исследователи протестировали инструмент на аннотированном испытательном датасете и реальных проектах с открытым исходным кодом с GitHub. Он автоматически выявил 26% ошибок и исправил их, а также обнаружил 19 ранее неизвестных опечаток.

По словам разработчиков, BugLab работает на 30% лучше существующих альтернатив, однако он требует доработок из-за множества ложноположительных срабатываний.

Twitter добавила автоматическую генерацию субтитров для видео

Компания Twitter запустила функцию автоматической генерации субтитров для видео.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.



Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX — Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021

Система текстового сопровождения заработает с большинством языков «в ближайшее время» и станет доступна всем пользователям приложения на iOS, Android и в браузере.

По данным The Verge, субтитры создаются только для новых видео, загруженных на платформу. Также пользователи не смогут сообщить об ошибках или некачественной генерации, однако разработчики «всегда ищут способы улучшить специальные возможности», пишет источник.

Автомобили Honda помогут оценить качество дорожной разметки

Исследовательский институт Honda задействует подключенные автомобили для мониторинга состояния дорожного покрытия.

Транспортные средства с помощью GPS-датчиков и бортовых камер займутся обнаружением некачественной разметки в режиме реального времени.

Система на базе ИИ проанализирует полосы движения по обе стороны автомобиля и классифицирует их на четыре цветовые зоны. Зеленая и желтая означают соответственно «идеальную» или «хорошую» разметку дороги, красная — требует ремонта, а серая указывает на отсутствие маркировки.

Собранные данные разработчики отправят в компетентные органы и службы для исправления потенциально опасных участков дороги.

Искусственный интеллект научился «оживлять» персонажей детских рисунков

Компания Meta разработала искусственный интеллект, «оживляющий» детские рисунки.

Алгоритм распознает персонажа на скетче и отделяет его от остальных объектов. Затем он строит его скелет, расставляет ключевые точки-«суставы», которые делают движения конечностей более реалистичными, и анимирует фигурку.

В Meta заявили, что проект может помочь в создании осознанного ИИ, понимающего мир «с человеческой точки зрения».

Демо-версия инструмента доступна по ссылке.

Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю

С 11 по 18 декабря 2021 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $726 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Rubbles привлекла $6 млн на расширение линейки продуктов для оптимизации бизнес-процессов.

Phytoform собрала $5,7 млн на масштабирование технологии редактирования геномов сельскохозяйственных культур.

Создатели платформы унифицированных бизнес-коммуникаций Dialpad получили $170 млн.

Cylus собрала $30 млн для защиты железнодорожных компаний от киберугроз.

Papaya привлекла $50 млн на расширение команды разработчиков приложения для упрощения оплаты счетов.

Signal AI получила $50 млн на поддержку платформы сбора данных из общедоступных источников.

Создатели сервиса связи пользователей соцсетей с рекламодателями Wowzi собрали $3,2 млн.

Enquire AI привлекла $5,5 млн на улучшение инструментов поиска экспертов в предметной области.

Guardio получила $47 млн на поддержку веб-расширения для защиты от кибератак.

Производитель складских роботов ForwardX Robotics собрал $31 млн.

Также на ForkLog:

В Южной Корее задействуют распознавание лиц для борьбы с COVID-19.

Глава ООН призвал принять меры против «роботов-убийц».

Китай выступил против использования ИИ в военных целях.

Французский регулятор обязал Clearview AI удалить данные граждан.

СМИ: Huawei следила за пользователями для китайского правительства.



