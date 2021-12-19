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Пентагон уличили в занижении числа мирных жителей, погибших от американских авиаударов

Пентагон уличили в занижении числа мирных жителей, погибших от американских авиаударов

Журналисты The New York Times изучили массу документов Пентагона и пришли к выводу, что оборонное ведомство существенно занижало число мирных жителей в Сирии, Ираке и Афганистане, погибших при бомбардировках и авиаударах.

Проблема заключается в том, что военные неохотно включали в статистику потери гражданского населения и не проявляли должного рвения для изучения подобных трагедий. Лишь 12% ударов, которые могли привести к гибели мирных жителей, удостоились полноценного расследования. Зачастую проверку поручали тем же людям, которые проводили бомбардировку. Наконец, многие сообщения о жертвах были отклонены из-за отсутствия четких видеодоказательств.

По данным газеты, только в марте 2019 года во время операции против террористов в Сирии были убиты десятки мирных жителей, но никаких тщательных разбирательств не предпринималось. В общей сложности "сотни смертей" в трех странах с 2018 года не были учтены и теперь установить точно число погибших гражданских не представляется возможным.

"Можно сказать одно наверняка: эта цифра намного выше, чем официально признал Пентагон", –говорится в статье.

Официальные данные гласят, что действия США привели к смерти 1417 человек, не относящихся к комбатантам, в Ираке и Сирии, и 188 – в Афганистане.

Как сообщал Ruposters, ранее СМИ предположили: американские военные при нанесении авиаудара по Кабулу в конце августа могли допустить ошибку и вместо террориста убить сотрудника американской некоммерческой организации Nutrition and Education International Земари Ахмади.

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По материалам: uposters.ru

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