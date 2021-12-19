Почти сутки пять домов на Байкальской оставались без холодной воды из-за аварии

Пять жилых домов на улице Байкальской в Иркутске почти сутки оставались без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях. Порыв произошел вечером 17 декабря на улице 30-й Дивизии. Для жителей был организован подвоз воды. Устранили повреждение и запустили водопровод в обычном режиме в 16:20 18 декабря, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Работа по устранению аварии затянулась, потому что специалистам МУП «Водоканал» пришлось всю ночь на 18 декабря откачивать воду из колодцев. Только после этого приступили к устранению аварии. Работники «Иркутскавтодор» на улице 30-й Дивизии провели очистку проезжей части, лотков и тротуаров, а также противогололедную обработку. Движение автотранспорта осуществляется в обычном режиме.