Похоже, первый сезон в Battlefield 2042 начнется в марте 2022 года





Игра Battlefield 2042 вышла несколько недель назад. Игроки ждут, когда в новом шутере DICE начнется первый сезон. Похоже, что ждать предстоит еще несколько месяцев — старт первого сезона состоится не раньше, чем март 2022 года.

В клиенте игры указано, что старт первого сезона в Battlefield 2042 состоится через 12 недель (если верить количеству предсезонных недель). Нельзя исключать, что часть предсезонных недель были добавлены «дополнительно». Отмечается, что в первом сезоне игроков ждет карта Exposure (ранее была указана как Ridge).

The #Battlefield2042 client includes weekly missions for 12 preseason weeks.



🗓️ Season 1 seems to be scheduled for March 2022 (unless they've added a few weeks as "backup").



🇨🇦 "Exposure" is probably the final name for the previously datamined "Ridge" map.



🎄 Happy Holidays! pic.twitter.com/FBuxapZvjl — temporyal (@temporyal) December 19, 2021



Отметим, что информация о 12 предсезонных неделях взяла из клиента игры Battlefield 2042. Но ничего не мешает разработчикам запустить первый сезон до этого.