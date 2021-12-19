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Похоже, первый сезон в Battlefield 2042 начнется в марте 2022 года

Похоже, первый сезон в Battlefield 2042 начнется в марте 2022 года


Игра Battlefield 2042 вышла несколько недель назад. Игроки ждут, когда в новом шутере DICE начнется первый сезон. Похоже, что ждать предстоит еще несколько месяцев — старт первого сезона состоится не раньше, чем март 2022 года.

В клиенте игры указано, что старт первого сезона в Battlefield 2042 состоится через 12 недель (если верить количеству предсезонных недель). Нельзя исключать, что часть предсезонных недель были добавлены «дополнительно». Отмечается, что в первом сезоне игроков ждет карта Exposure (ранее была указана как Ridge).


Отметим, что информация о 12 предсезонных неделях взяла из клиента игры Battlefield 2042. Но ничего не мешает разработчикам запустить первый сезон до этого.

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По материалам: newxboxone

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