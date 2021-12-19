Полнолуние 19 декабря 2021 года: что можно делать, а что нельзя

Вадим Карасев

Полная Луна — это время пиковой активности ночного светила. В такие дни энергия Луны почти всегда деструктивна. Астрологи рассказали, каким будет этот день и чем стоит сегодня заниматься, а от чего лучше отказаться.

В этот раз полная Луна пройдет под управлением Близнецов. 19 декабря входит в список самых опасных дней месяца, но не только из-за Луны. Сегодня начинается ретроградное движение Венеры, что лишь подольет масла в огонь.

Что можно делать 19 декабря

Можно отдыхать. Воскресенье далеко не для всех является выходным днем, поэтому в первую очередь отдых нужен будет тем, кто сегодня трудится. Старайтесь не переутомляться. Вечер лучше провести в полном спокойствии и в гармонии с собой. Всем, у кого сегодня выходной, лучше не выходить из дома. Лучше заняться чем-то максимально приятным, забыв о невзгодах и неурядицах.

Можно общаться с добрыми и приятными людьми. Это будет полезно для тех, кто находится в поисках ответов на важные вопросы. Если вы находитесь на распутье или перед вами встала непростая дилемма, обратитесь за поддержкой к тем, от кого исходит позитивная энергия.

Что нельзя делать в это Полнолуние

Не нужно переутомляться. Сегодня Венера не поможет нам восстановить наши силы, как и Луна, поэтому лучше не перегружать себя делами по дому и в работе. Физическая и эмоциональная усталость может стать причиной больших проблем со здоровьем и настроением.

Не стоит давать никому пустых обещаний. Если вы уверены в том, что не собираетесь делать то, что обещаете, лучше не говорить об этом. В противном случае плата за ваш обман будет очень большой.

Не стоит также делать то, что вам не нравится. Подобные занятия будут очень плохо влиять на энтузиазм и мотивацию, настроение и удачу. Занимайтесь тем, к чему у вас лежит душа.

Нельзя проявлять нетерпимость и жестокость. Луна будет разжигать конфликты между теми людьми, которые проявляют отрицательные эмоции. Все те, кто ищет себе подобных приключений, получат их сполна. Будьте спокойны, чтобы не провоцировать никого на ссоры и агрессию.