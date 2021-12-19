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Порошенко призвал Киев вступить вместо США в переговоры с Россией о безопасности Европы

Порошенко призвал Киев вступить вместо США в переговоры с Россией о безопасности Европы

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно официальный Киев должен вести переговоры с Россией относительно безопасности Европы. Украинская власть должна вместо США ответить на предложения Кремля.

Порошенко раскритиковал мирные инициативы Москвы в Facebook и назвал их "бессмысленными", сравнил с публичным демаршем и проявлением "имперской болезни".

"Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя игнорировать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах", – написал он.

Любые договоренности с российской стороной, считает бывший глава государства, нежизнеспособны, если в них не содержатся требования Украины, Молдавии и Грузии. Он призвал международных партнеров учитывать опыт Киева, который "доказал с 2014 года, что противостоять Кремлю можно и нужно".

Как сообщал Ruposters, ранее в МИД России пригрозили НАТО переходом в "режим создания контругроз" в случае отказа сотрудничать.

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По материалам: uposters.ru

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