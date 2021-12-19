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Представили хвалебный трейлер Forza Horizon 5

Представили хвалебный трейлер Forza Horizon 5


Игра Forza Horizon 5 стала один из главных успехов Xbox Game Studios в этом году. Всего 10 дней понадобилось игре, чтобы преодолеть отметку в 10 миллионов игроков. Новый проект Playground Games и Xbox Game Studios показал лучший старт в истории Xbox и Game Pass.

Сегодня разработчики Forza Horizon 5 представили хвалебный трейлер своей игры, который можно видеть ниже. Больше месяца прошло с момента релиза проекта, по версии IGN (и многих других изданий) гоночный проект от Playground Games — это лучшая игра 2021 года. На Opencritic у Forza Horizon 5 максимальный рейтинг среди проектов этого года — 92 балла из 100.


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Напомним, что Forza Horizon 5 доступна в Game Pass. Хоть игра и столкнулась с некоторыми техническими проблемами на релизе, она была хорошо воспринята не только критиками, но и игроками. Однако некоторые игроки все же жаловались, что в ней мало контента, и игра быстро наскучила.

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По материалам: newxboxone

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