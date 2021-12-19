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Ретро-Венера 19 декабря 2021 года: как избежать череды ссор и неудач

Ретро-Венера 19 декабря 2021 года: как избежать череды ссор и неудач

Венера 19 числа начинает свое обратное движение. Это совсем не означает, что конец года будет однозначно плохим. Советы астрологов помогут вам избежать проблем и обрести новогоднее настроение.


Сегодня не только Венера будет делать нашу жизнь сложнее. Большой вклад в появление проблем внесет полная Луна. Этот день будет крайне опасным и непредсказуемым, но важно не только то, что произойдет сегодня. Важно то, как Венера будет влиять на нас ближайшие недели. Она может спровоцировать ссоры и начало черной полосы. Советы экспертов помогут вам этого избежать.

Избегайте лени

Если в этот день или в последующие пару недель вам придется заниматься важными делами, постарайтесь не отлынивать от работы. Крайне актуальным это будет в первый день ретро-Венеры. Если в воскресенье у вас появятся неотложные дела, обязательно займитесь ими.

Не перекладывайте ни на кого ответственность

Ваши проблемы — только ваши и ничьи больше. Об этом стоит помнить в самую первую очередь. Во обратного движения Венеры люди, которые постоянно ищут отговорки и перекладывают ответственность на чужие плечи, терпят большие неудачи. Сначала им может показаться, что все в порядке, но это не так. Если вы не хотите появления черной полосы, лучше быть требовательными к себе.


Старайтесь не проявлять скупость

Самый лучший способ построить или укрепить отношения с близким человеком — это сделать ему подарок или просто помочь в чем-то. Будьте отзывчивыми и не бойтесь демонстрировать щедрость.

Проявляйте дипломатичность в общении

Это относится не только к общению с близкими людьми и второй половинкой, но и к общению с людьми в целом. Особенно аккуратными стоит быть в общении с токсичными личностями и агрессорами. Если вы покажете им, что не хотите поддерживать напряженные беседы, они отступят.

Не уставайте

До Нового года необходимо завершить все самые важные дела, но не нужно ради этого «разбиваться в лепешку». Будьте последовательными и не торопитесь. Следите за самочувствием и не перегорайте эмоционально.

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По материалам: dailyhoro.ru

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