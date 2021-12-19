Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в Ethereum

Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в Ethereum

Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в Ethereum


Миллиардер Рэй Далио в комментарии Yahoo Finance назвал традиционные валюты проблемным активом.


«Большинство инвесторов считают фиатные деньги самой безопасной инвестицией. Я думаю, что это худшая инвестиция», — заявил он.


По словам Далио, не стоит судить о доходности своих активов в номинальном выражении. Он призвал делать поправку на инфляцию доллара США, из-за которой инвесторы потеряли 4-5% в 2021 году.


«Для настоящей диверсификации распределяйте свой инвестиционный портфель не только по классам активов, но и по странам», — сказал миллиардер.


Далио также раскрыл инвестиции в Ethereum, но не назвал точную сумму — «не очень много». Он сказал, что держит часть портфеля в криптовалютах с целью диверсификации.


«Я рассматриваю их в качестве альтернативных денег в условиях обесценивания фиатных денег в реальном выражении. Впечатляет, что программируемые валюты продержались 10-11 лет — их не взломали, у них есть уровень принятия», — пояснил Далио.


Ранее миллиардер заявил, что биткоин выступает альтернативой золоту для молодого поколения. [5 — fiction] Он также отметил, что блокчейн-революция неизбежна, но некоторые правительства могут объявить ее вне закона.


Напомним, в мае Далио рассказал о покупке биткоина, поскольку доллар США обесценивается, создавая привлекательные условия для инвестиций в криптовалюту.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в Ethereum
Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в
Татьяна Навка высказалась о несправедливом отношении судей к своей дочери
Татьяна Навка высказалась о несправедливом отношении судей к своей
Мария Кожевникова показала «даму сердца» среднего сына
Мария Кожевникова показала «даму сердца» среднего сына
Юлия Савичева поделилась милым фото дочки
Юлия Савичева поделилась милым фото дочки
Диана Арбенина высказалась о творчестве Ольги Бузовой
Диана Арбенина высказалась о творчестве Ольги Бузовой
Алина Кабаева очаровала поклонников на новых фото
Алина Кабаева очаровала поклонников на новых фото
Елена Проклова высказалась о дочери Маши Распутиной
Елена Проклова высказалась о дочери Маши Распутиной
Полнолуние 19 декабря 2021 года: что можно делать, а что нельзя
Полнолуние 19 декабря 2021 года: что можно делать, а что нельзя
Иркутянка Юлия Кошкина одержала очередную победу в шоу «Голос»
Иркутянка Юлия Кошкина одержала очередную победу в шоу «Голос»
В 2022 году в посёлке Усть-Ордынском завершится двадцатилетняя стройка Дома спорта
В 2022 году в посёлке Усть-Ордынском завершится двадцатилетняя
19 декабря Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
19 декабря Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
Телеканал National Geographic установил рамку-инсталляцию в бухте Ая
Телеканал National Geographic установил рамку-инсталляцию в бухте Ая

Топ на сегодня

Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2 дня
Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки
Тимур Батрутдинов с тяжелым поражением легких попал в больницу
Тимур Батрутдинов с тяжелым поражением легких попал в больницу
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок криптокредитования
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а Anchorage оценили в $3 млрд
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а

Еще по теме

Рэй Далио назвал биткоин «золотом для молодых»
В США в ближайшие 2 года может повториться экономический кризис
Названа причина бедности большинства людей
Телезвезда Кевин О’Лири рассказал о своих инвестициях в криптовалюты