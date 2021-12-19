Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в Ethereum

Миллиардер Рэй Далио в комментарии Yahoo Finance назвал традиционные валюты проблемным активом.

«Большинство инвесторов считают фиатные деньги самой безопасной инвестицией. Я думаю, что это худшая инвестиция», — заявил он.

По словам Далио, не стоит судить о доходности своих активов в номинальном выражении. Он призвал делать поправку на инфляцию доллара США, из-за которой инвесторы потеряли 4-5% в 2021 году.

«Для настоящей диверсификации распределяйте свой инвестиционный портфель не только по классам активов, но и по странам», — сказал миллиардер.

Далио также раскрыл инвестиции в Ethereum, но не назвал точную сумму — «не очень много». Он сказал, что держит часть портфеля в криптовалютах с целью диверсификации.

«Я рассматриваю их в качестве альтернативных денег в условиях обесценивания фиатных денег в реальном выражении. Впечатляет, что программируемые валюты продержались 10-11 лет — их не взломали, у них есть уровень принятия», — пояснил Далио.

Ранее миллиардер заявил, что биткоин выступает альтернативой золоту для молодого поколения. [5 — fiction] Он также отметил, что блокчейн-революция неизбежна, но некоторые правительства могут объявить ее вне закона.

Напомним, в мае Далио рассказал о покупке биткоина, поскольку доллар США обесценивается, создавая привлекательные условия для инвестиций в криптовалюту.