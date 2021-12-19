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Самый короткий день 2021 года: зимнее солнцестояние 21 декабря

Самый короткий день 2021 года: зимнее солнцестояние 21 декабря

Ежегодно в декабре нас ждет важное астрологическое событие — день зимнего солнцестояния. В этот день энергетика пространства меняется, и каждый сможет воспользоваться моментом, чтобы изменить жизнь к лучшему.


Этот день — один из самых благоприятных в году. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать энергетику суток себе во благо, чтобы из жизни уходили проблемы, и им на смену пришел успех.

Энергетика зимнего солнцестояния 21 декабря

Зимнее солнцестояние — это смена циклов, когда происходят перемены на всех уровнях. Во вторник многие смогут почувствовать ветер перемен, и специалисты в области биоэнергетики рекомендуют доверять предчувствиям. Судьба будет давать знаки, с помощью которых каждый найдет путь к личному счастью и процветанию.

В день зимнего солнцестояния важно позаботиться о своем благополучии, проводить духовные практики и внимательно прислушиваться к себе, чтобы сделать верный выбор, который изменит жизнь к лучшему. В этот вторник важно обращать внимание на детали — именно они помогут понять, что же на самом деле поможет привлечь счастье, а что следует оставить в уходящем году, чтобы больше не сталкиваться с проблемами и неприятностями.

Астрологический смысл солнцестояния 21 декабря


Декабрьское солнцестояние 2021 года пройдет под эгидой Луны в Раке, и эта позиция ночного светила будет благоприятной. Убывающая Луна смягчает разногласия, а влияние созвездия помогает раскрыть лучшие черты характера, проявить чуткость и внимание к окружению.

Во вторник астрологи рекомендуют направить силы и энергию на внутреннее очищение и освобождение от блоков. Духовные практики помогут обрести гармонию с окружающим миром, направить свою энергию в русло привлечения позитивных перемен и счастья.

Вторник — удачное время и для проведения важных дел: в этот день можно заниматься запланированной работой, а также освобождаться от любых зависимостей. Энергетика этих суток поможет справиться с манипуляторами, поставить на место недоброжелателей и разорвать токсичные привязки, мешающие счастливой жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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