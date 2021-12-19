Скончался бывший заместитель мэра Иркутска Евгений Дроков

19 декабря скончался Евгений Дроков, ему было всего 49 лет. Евгений Викторович работал заместителем мэра Иркутска, проректором Иркутского госуниверситета. В 2017 году был избран депутатом думы Иркутска.

Евгений Дроков родился в Иркутске 15 августа 1972 года. Окончил Иркутский политехнический институт по направлению «Городское строительство и хозяйство». С 1993 по 2012 годы работал начальником ремонтно-строительного отдела, затем заместителем проректора ИГУ по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству, впоследствии стал проректором.

С декабря 2012 года по март 2013 года занимал пост заместителя генерального директора инновационного предприятия ООО «Диагностические технологии». С 5 июня 2013 года — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению Октябрьским округом, затем был назначен председателем комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска. 15 октября 2015 года назначен на пост заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства.

В сентябре 2017 года Евгения Дрокова избрали депутатом думы Иркутска по избирательному округу № 16. В 2020 году он вновь баллотировался в депутаты, но не набрал нужного количества голосов.

Коллектив редакции IRK.ru выражает соболезнования родным и близким Евгения Викторовича Дрокова.