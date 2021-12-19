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Скончался бывший заместитель мэра Иркутска Евгений Дроков

Скончался бывший заместитель мэра Иркутска Евгений Дроков

19 декабря скончался Евгений Дроков, ему было всего 49 лет. Евгений Викторович работал заместителем мэра Иркутска, проректором Иркутского госуниверситета. В 2017 году был избран депутатом думы Иркутска.

Евгений Дроков родился в Иркутске 15 августа 1972 года. Окончил Иркутский политехнический институт по направлению «Городское строительство и хозяйство». С 1993 по 2012 годы работал начальником ремонтно-строительного отдела, затем заместителем проректора ИГУ по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству, впоследствии стал проректором.

С декабря 2012 года по март 2013 года занимал пост заместителя генерального директора инновационного предприятия ООО «Диагностические технологии». С 5 июня 2013 года — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению Октябрьским округом, затем был назначен председателем комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска. 15 октября 2015 года назначен на пост заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства.

В сентябре 2017 года Евгения Дрокова избрали депутатом думы Иркутска по избирательному округу № 16. В 2020 году он вновь баллотировался в депутаты, но не набрал нужного количества голосов.

Коллектив редакции IRK.ru выражает соболезнования родным и близким Евгения Викторовича Дрокова.

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По материалам: irk

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