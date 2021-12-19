Создатели Psychonauts 2 работают над несколькими новыми проектами





Разработчики Psychonauts 2 из студии Double Fine подвели итоги года. Они отмечают, что долгожданный релиз Psychonauts 2, которая была воспринята хорошо игроками и критиками, остается позади, а команда уже переходит к работе сразу над несколькими новыми проектами.

Студия Double Fine в своем сообщении говорит следующее:

Psychonauts 2 по сути завершился как проект, хотя с течением времени мы будем вносить изменения и исправления. Студия уже делится на разные команды и запускает разные проекты, которые, как мы думаем, вам понравятся. В Double Fine мы любим экспериментировать. Каждая игра — это возможность исследовать новые идеи, новые визуальные стили или игровой процесс, эмоции и многое другое. Psychonauts 2 был шансом пересмотреть и переосмыслить классику, которая отправила нашу студию в будущее. Это был долгий процесс, но нам нравится думать, что результат был довольно большим.

В будущем году Psychonauts 2 получит русскую локализацию, о чем разработчики не забыли напомнить:

В будущем патче будет добавлена ​​официальная поддержка русского и латиноамериканского языков. Русский язык был тем, чем мы действительно хотели заниматься на раннем этапе, и фанаты очень этого хотели, так что это здорово, что это будет сделано.

Напомним, что выход русской локализации для игры Psychonauts 2 назначен на 1 квартал 2022 года.