Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов

Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов

Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов

21-летний Рокко Ричи, сын Мадонны и Гая Ричи, продолжает искать себя в творчестве — в сети появилась информация, что он стал художником и взял псевдоним Rhed.

По информации издания Page Six, юный художник уже заключил сотрудничество с галереей в Лондоне, а стоимость его картин, представленных на сайте Artsy, достигает 31 тысячи долларов.

Rhed — молодой начинающий художник с нетрадиционным и разнообразным культурным бэкграундом. Его детство прошло между Нью-Йорком и Лондоном, что повлияло на его нестандартный и эклектичный стиль,— говорится в профиле Рокко на сайте галереи современного искусства Тани Бакстер.


Картина Рокко Ричи

В настоящее время он учится в Лондонском университете искусств. Его первая выставка в галерее состоялась в июле 2018 года.

Художник освоил новую технику бриколаж, придав ей экспрессионистской индивидуальности и энергии уличного искусства. Неудивительно, что сначала автор пробовал себя в граффити, в его творчестве определенно можно увидеть отголоски Баскии и Бэнкси,

— так представили Рокко в аннотации к событию.

Одну из последних выставок молодого человека, которая прошла этим летом, посетили его родители — 63-летняя Мадонна и 53-летний Гай Ричи, с которым певица рассталась в 2008 году. С ними были и приемные дети Мадонны, 15-летняя Мерси и 16-летний Дэвид. Раньше у Рокко были сложные отношения с Мадонной. Он неоднократно заявлял, что хочет жить с отцом, но Мадонна противилась этому и боролась за опеку над сыном. К примирению стороны пришли в 2017 году.

В начале 2019 года в прессе уже ходила информация, что Рокко планирует профессионально заняться искусством и покорить лондонские галереи. Очевидно, к этому увлечению сын поп-дивы отнесся достаточно серьезно. Ранее он пробовал себя в модельном бизнесе, но дальше временного эксперимента дело не пошло.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Bloomberg узнал об ответе Белого дома на инициативу РФ по гарантиям безопасности
Bloomberg узнал об ответе Белого дома на инициативу РФ по гарантиям
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки
Ольге Бузовой нравится, когда ей руководят мужчины
Ольге Бузовой нравится, когда ей руководят мужчины
Алина Кабаева блеснула в золотом платье на вечеринке после окончания турнира по гимнастике
Алина Кабаева блеснула в золотом платье на вечеринке после окончания
Кристина Асмус разгневала фанатов, рассказав о своей зарплате
Кристина Асмус разгневала фанатов, рассказав о своей зарплате
Дочка Маши Распутиной хотела продать свою девственность, утверждает ее пасынок
Дочка Маши Распутиной хотела продать свою девственность, утверждает
Наташа Королева рассказала о многочисленных любовницах сына
Наташа Королева рассказала о многочисленных любовницах сына
Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
Ландшафтное проектирование – что это такое?
Ландшафтное проектирование – что это такое?
Госдеп возмутился препятствованием России продлению статуса наблюдателя в ОЧЭС
Госдеп возмутился препятствованием России продлению статуса
«Новогодняя игрушка» на елке чуть не погубила всю семью из южной Африки
«Новогодняя игрушка» на елке чуть не погубила всю семью из южной
Девушка подверглась сексуальным домогательствам в виртуальной реальности, говорит что её «облапали без согласия» — новая проблема современного мира
Девушка подверглась сексуальным домогательствам в виртуальной

Топ на сегодня

Уязвимость в Log4j, базы данных 300 млн человек и другие события кибербезопасности
Уязвимость в Log4j, базы данных 300 млн человек и другие события
Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Анастасия Волочкова шокировала продюсера шоу
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Что купить на новогодней распродаже игр для Xbox в Microsoft Store
Digital Foundry: чем отличается The Matrix Awakens на Xbox Series S и Xbox Series X
Digital Foundry: чем отличается The Matrix Awakens на Xbox Series S и
Правительство Иркутской области увеличило размер прожиточного минимума на 2022 год
Правительство Иркутской области увеличило размер прожиточного

Еще по теме

Сын Мадонны внес мать в черный список
16-летнего сына Мадонны и Гая Ричи Рокко арестовали за употребление наркотиков
Сын Мадонны и Гая Ричи устроился работать курьером
Шон Пенн поможет сыну Мадонны