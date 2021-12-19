Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов

Вадим Карасев

21-летний Рокко Ричи, сын Мадонны и Гая Ричи, продолжает искать себя в творчестве — в сети появилась информация, что он стал художником и взял псевдоним Rhed.

По информации издания Page Six, юный художник уже заключил сотрудничество с галереей в Лондоне, а стоимость его картин, представленных на сайте Artsy, достигает 31 тысячи долларов.

Rhed — молодой начинающий художник с нетрадиционным и разнообразным культурным бэкграундом. Его детство прошло между Нью-Йорком и Лондоном, что повлияло на его нестандартный и эклектичный стиль,— говорится в профиле Рокко на сайте галереи современного искусства Тани Бакстер.





Картина Рокко Ричи

В настоящее время он учится в Лондонском университете искусств. Его первая выставка в галерее состоялась в июле 2018 года.

Художник освоил новую технику бриколаж, придав ей экспрессионистской индивидуальности и энергии уличного искусства. Неудивительно, что сначала автор пробовал себя в граффити, в его творчестве определенно можно увидеть отголоски Баскии и Бэнкси,

— так представили Рокко в аннотации к событию.

Одну из последних выставок молодого человека, которая прошла этим летом, посетили его родители — 63-летняя Мадонна и 53-летний Гай Ричи, с которым певица рассталась в 2008 году. С ними были и приемные дети Мадонны, 15-летняя Мерси и 16-летний Дэвид. Раньше у Рокко были сложные отношения с Мадонной. Он неоднократно заявлял, что хочет жить с отцом, но Мадонна противилась этому и боролась за опеку над сыном. К примирению стороны пришли в 2017 году.

В начале 2019 года в прессе уже ходила информация, что Рокко планирует профессионально заняться искусством и покорить лондонские галереи. Очевидно, к этому увлечению сын поп-дивы отнесся достаточно серьезно. Ранее он пробовал себя в модельном бизнесе, но дальше временного эксперимента дело не пошло.

Ольга Петелина