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Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года

Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года

В конце года особенно важно быть в курсе грядущих событий, и Знаки Зодиака смогут воспользоваться подсказками карт Таро. Прогноз на очередную декабрьскую неделю поможет обрести уверенность и без труда выполнить необходимую работу.


Завершить 2021 год успешно и поставить точку в намеченных делах будет легче, если знать заранее о том, как будут развиваться события. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с раскладами карт, чтобы выбрать подходящую тактику и привлечь удачу во всех начинаниях. Вдумчивый анализ поможет определиться с главными и второстепенными задачами и распределить время для решения насущных проблем.

Овен


Неделя начинается с карты «Император», которая сулит Овнам хорошие отношения в коллективе и возможность заработать отменную репутацию. Умение принимать мудрые решения и работать в команде поможет завоевать доверие и привлечь финансовую удачу.

«Влюбленные» в раскладе — карта выбора, сделав который, Овны не смогут ничего поменять. Совет Аркана — не торопиться с решением до тех пор, пока ситуация не прояснится и выбор не станет очевидным.


По карте «Башня» наступает пора попрощаться с прежним мировоззрением, отказаться от устаревших идей и посмотреть правде в глаза. В преддверии Нового года Овнам важно измениться внутренне, чтобы привлечь позитивные перемены.

Телец


Аркан «Иерофант» призывает Тельцов мудро распоряжаться знаниями и перенимать опыт старшего поколения. Карта сулит обретение наставника, который поможет справиться с трудностями и  обрести нужные знания.

Аркан «Башня» призывает Тельцов оставить дурные привычки в уходящем году, чтобы они не мешали привлечению счастья. По этой карте важно сосредоточиться на своем благополучии и избавиться от всего, что замедляет продвижение к успехам.

По карте «Сила» Тельцы смогут действовать решительно и не сомневаться в своем успехе. Направляя энергию в русло решения важных вопросов, Тельцы смогут достичь новых вершин и завоевать популярность.


Близнецы


Аркан «Колесо фортуны» предвещает резкие перемены в жизни. Близнецам важно сосредоточиться на происходящем, но не предпринимать решительных действий до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Карта «Дурак» вторит первому Аркану расклада, призывая Близнецов не торопиться. Решения нужно принимать с холодной головой, не доверяя эмоциональным порывам и не слушая советов со стороны.

Карта «Солнце» указывает на завершение проблем. Аркан сулит успех и процветание, а значит, можно смело заниматься серьезными делами, принимать ответственные решения и наслаждаться тем, что все под контролем.

Рак


Аркан «Дьявол» открывает неделю, призывая Раков отказаться от потакания вредным привычкам. По этой карте испытания на прочность нужно пройти с достоинством, чтобы не навлечь на себя неприятности.

По карте «Верховная жрица» Раки могут довериться своей интуиции и внутреннему голосу. Карта сулит успех в том случае, если не торопиться и вдумчиво анализировать ситуацию, принимая взвешенные решения.


Карта «Звезда» указывает на благополучные перемены. По этому Аркану Раки могут смело заниматься запланированными делами и не бояться неприятностей. Главное — не сворачивать с выбранного пути.

Лев


Аркан «Мир» говорит об отсутствии проблем и неприятностей. По этой карте Львы могут спокойно заниматься своими делами и не переживать об их исходе. Совет карты — верить в лучшее и не потакать слабостям.

По карте «Колесо фортуны» события будут развиваться стремительно, и Львам важно помнить о том, что необдуманные действия могут усугубить сложившуюся ситуацию. Аркан призывает не спешить и оценить обстановку, чтобы принять верные решения и привлечь удачу.

В конце недели по карте «Умеренность» Львы смогут обрести счастье и выполнить необходимые дела, если не будут отвлекаться и поддаваться желанию схитрить. По этой карте честность и отсутствие спешки помогут обрести успех.

Дева


Аркан «Правосудие» призывает Дев быть честными и внимательными. По этой карте любое действие отразится в будущем, и если были допущены недочеты, то Девам предстоит работа над ошибками.


Аркан «Солнце» говорит о благоприятном времени, когда у Дев не будет препятствий на пути к поставленным задачам. Карта сулит победу в любых начинаниях и завершение финансовых трудностей, если приложить усилия и с оптимизмом смотреть в будущее.

«Башня» в раскладе — карта, указывающая на необходимость перемен. Девам пора отказаться от устаревших планов и изменить мировоззрение, чтобы не останавливаться в развитии. Карта призывает поступать честно.

Весы


Аркан «Дурак» открывает неделю, призывая Весов быть осторожными и осмотрительными. Разумная осторожность поможет обойти стороной неприятности и не попасть под влияние манипуляторов.

«Суд» в раскладе — карта счастливой развязки. По ней Весы смогут освободиться от забот и проблем, отстоять свое мнение и поставить на место тех, кто пытается ими манипулировать. Карта сулит успех, если действовать честно.

По карте «Колесо фортуны» Весов в конце недели ждут неожиданные события и известия. Совет карты — не предпринимать решительных действий до тех пор, пока ситуация не прояснится. Такая тактика убережет от ошибок и поможет принять верные решения.

Скорпион



Аркан «Колесница» открывает неделю, и по нему Скорпионы смогут заняться любыми важными делами. Карта указывает на время, когда судьба благосклонна, а значит, нельзя медлить и бояться сделать первый шаг.

Аркан «Мир» говорит о завершении трудностей и возможности разрешить разногласия с близкими людьми. По этой карте Скорпионам важно опираться на лучшие черты характера, чтобы привлечь счастье.

Аркан «Суд» призывает Скорпионов к решительным действиям. По этой карте в конце недели можно браться за сложные дела, чтобы завершить их вовремя, а также отстаивать свое мнение и освобождаться от любых токсичных привязок.

Стрелец


Аркан «Правосудие» призывает Стрельцов быть честными и отказаться от сомнительных средств для достижения новых успехов. В этом случае награда не заставит себя ждать, а жизнь изменится к лучшему.

Аркан «Влюбленные» указывает на период, когда Стрельцам предстоит принять решение, и действовать нужно самостоятельно. Выбор дальнейшего пути должен быть осознанным, чтобы в будущем не пришлось сожалеть о своей поспешности.

Аркан «Дурак» в раскладе — карта, призывающая Стрельцов не терять бдительности. Кажущаяся безмятежность может в одночасье смениться необходимостью действовать активно, и Стрельцы должны быть готовы.

Козерог


По карте «Умеренность» Козерогам важно соблюдать меру во всем: в питании, общении, покупках. Это связано с тем, что Козероги могут не рассчитать сил и попасть в неприятную ситуацию, которая потребует серьезной работы над совершенными ошибками.

Аркан «Правосудие» призывает Козерогов быть честными, порядочными и непредвзятыми, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены. По этой карте привлечь успех будет несложно, если не потакать слабостям и не делать попыток перехитрить судьбу.

«Сила» в раскладе — карта, призывающая Козерогов не медлить. По этому Аркану препятствий на пути нет, а значит, можно смело заниматься запланированными делами и не откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня.

Водолей


По карте «Повешенный» Водолеям важно быть начеку. Некоторые дела придется поставить на паузу, и чтобы не терять времени зря, Водолеям важно переключить свое внимание на другие обязанности.

По карте «Звезда» Водолеев ждет благоприятное время, когда можно заниматься тем, что важно, и не бояться ошибок. Совет карты — настроиться на оптимизм и доверять своим предчувствиям, чтобы привлечь счастье.

Карта «Солнце» является одним из самых позитивных Арканов, и Водолеев ждут позитивные перемены. По этой карте можно смело заниматься серьезными проектами, а также разобраться с финансовыми трудностями.

Рыбы


Карта «Колесница» открывает неделю, призывая Рыб не медлить. По этому Аркану решительный рывок поможет завершить необходимые дела, привлечь в жизнь благополучные перемены и освободиться от забот.

Аркан «Влюбленные» призывает Рыб сосредоточиться, чтобы сделать верный выбор. Карта говорит о том, что перемены уже на пороге, и для того, чтобы они были к лучшему, важно прислушаться к себе.

По карте «Башня» Рыб ждут серьезные перемены. Аркан указывает на то, что жизнь меняется, и для успешного будущего важно отказаться от старых планов, слушать себя и не поддаваться на провокации.

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По материалам: dailyhoro.ru

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