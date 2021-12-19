Татьяна Навка поделилась переживаниями из-за "несправедливого" судейства в отношении дочери

Вадим Карасев

Татьяна Навка высказалась о несправедливом судействе, в результате которого 7-летняя дочь фигуристки Надя на соревнованиях в ноябре получила низкие оценки.

Судьям не понравилось, что Надя выступала под музыку из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" — этот ход посчитали пиаром одноименного ледового шоу Навки. Раскритиковали и костюм девочки — копию платья Алины Загитовой, в котором та завоевала олимпийское золото.

На вопрос, почему за артистизм такие низкие оценки судьи ответили, что им не понравилась музыка, так как это реклама шоу Татьяны Навки, а костюм Наде не идет. Надя — фанатка Алины, которая именно в этом платье выиграла Олимпиаду. Причем до этого дочь уже выходила на соревнования в копии моего костюма Кармен, но тогда никаких вопросов не было. В общем, субъективный у нас вид спорта.

— рассказала 46-летняя спортсменка в интервью журналу "Телепрограмма".





Надя Пескова

После того, как арбитры поставили Надю на третье место в соревновании, ее тренер приняла решение поменять музыку и костюм. По словам Навки, она предпочла бы, чтобы дочь продолжила выступать в прежнем образе, но говорить об этом тренеру олимпийская чемпионка не стала.

Есть мама, а есть тренер. Когда я дома пытаюсь Наде что-то подсказать — например, что ручку нужно повыше держать, дочь говорит: "Мама, мне тренер сказала делать вот так. Не вмешивайся в мой рабочий процесс". Возвращаясь к теме костюма, я уверена, что Надя вырастет, снова выйдет в этом платье и выиграет.

Спортсменка отметила, что с "несправедливым судейством" сталкиваются все фигуристы, но "особенно больно видеть, когда засуживают твоего семилетнего ребенка, который вложил столько труда в выступление". Она добавила, что в дочери старается воспитывать твердость характера, чтобы та не пасовала перед трудностями.

Я говорю Наде — нужно быть на голову выше. Именно это я имею в виду, когда говорю, что спорт воспитывает характер с детства. Я сама прошла через многое. Например, однажды меня как одну из лучших фигуристок секции выбрали для поездки на соревнования в Москву. За два дня до отъезда в раздевалке у меня украли коньки и все вещи. Но мир не без добрых людей. Мой бывший тренер застал меня в отчаянии и успокоил: "Таня, не плачь, все будет хорошо!" Он нашел для меня коньки, и в итоге меня не просто взяли в Москву, но еще и одну из всей группы оставили там.









Татьяна Навка и раньше сетовала на то, что Надю засуживают. В апреле она пожаловалась, что девочка лишилась медали на первенстве Московской области по фигурному катанию из-за ошибки судей, которые не увидели, как та докрутила элемент.

Отец Нади — 54-летний пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с которым Навка состоит в браке с 2015 года. У спортсменки еще есть 21-летняя дочь Саша Жулина от брака с фигуристом Александром Жулиным. У Пескова — 31-летний сын Николай от первой супруги Анастасии Буденной, а также 23-летняя дочь Елизавета и сыновья Мика и Дени от второй жены Екатерины Солоцинской.

Ольга Петелина