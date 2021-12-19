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Татьяна Навка высказалась о несправедливом отношении судей к своей дочери

Татьяна Навка высказалась о несправедливом отношении судей к своей дочери
Фигуристка Татьяна Навка призналась, что старается не вмешиваться в процесс тренировок. В прошлом месяце младшую дочь Навки засудили на соревнованиях. Жюри поставили Наде низкие оценки и раскритиковали ее костюм. Татьяна прокомментировала обидное поражение наследницы. Младшая дочь Татьяны Навки пошла по ее стопам и вовсю покоряет лед. Так, в ноябре семилетняя Надя отправилась на соревнования по фигурному катанию. Там девочка столкнулась с жестоким судейством и низкими оценками — жюри не понравились ее музыка и костюм (звездная наследница выступила в копии платья Алины Загитовой). «На вопрос, почему за артистизм такие низкие оценки судьи ответили, что им не понравилась музыка, так как это реклама шоу Татьяны Навки, а костюм Наде не идет. Надя — фанатка Алины, которая именно в этом платье выиграла Олимпиаду. Причем до этого дочь уже выходила на соревнования в копии моего костюма Кармен, но тогда никаких вопросов не было. В общем, субъективный у нас вид спорта. Я была за то, чтобы продолжать выступать в этом образе. Но тренер Нади приняла решение поменять музыку и наряд. Я в это не вмешиваюсь: есть мама, а есть тренер. Когда я дома пытаюсь Наде что-то подсказать — например, что ручку нужно повыше держать, дочь говорит: «Мама, мне тренер сказала делать вот так. Не вмешивайся в мой рабочий процесс». Возвращаясь к теме костюма, я уверена, что Надя вырастет, снова выйдет в этом платье и выиграет… Любой фигурист сталкивался с несправедливым судейством, просто особенно больно видеть, когда засуживают твоего семилетнего ребенка, который вложил столько труда в выступление», — поделилась эмоциями 46-летняя спортсменка.
Дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Татьяна беседует с дочерью о подобных ситуациях. Фигуристка объясняет ребенку, что не стоит переживать из-за каждого проигрыша. «Все проблемы надо прорабатывать. Я говорю Наде — нужно быть на голову выше. Именно это я имею в виду, когда говорю, что спорт воспитывает характер с детства. Я сама прошла через многое. Например, однажды меня как одну из лучших фигуристок секции выбрали для поездки на соревнования в Москву. За два дня до отъезда в раздевалке у меня украли коньки и все вещи. Но мир не без добрых людей. Мой бывший тренер застал меня в отчаянии и успокоил: «Таня, не плачь, все будет хорошо!» Он нашел для меня коньки, и в итоге меня не просто взяли в Москву, но еще и одну из всей группы оставили там», — заключила Навка Тeleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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