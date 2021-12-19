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Телеканал National Geographic установил рамку-инсталляцию в бухте Ая

Телеканал National Geographic установил рамку-инсталляцию в бухте Ая

Телеканал National Geographic отмечает 20 лет вещания в России. В честь этого события запущен масштабный проект, призванный привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. Инсталляции в виде желтых рамок — элемента знаменитого логотипа National Geographic — установлены в 20 самых красивых местах. Один из них установили на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка.

Юбилейные арт-объекты появились как в живописных уголках, куда сложно добраться обычному туристу — у подножья Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, так и на фоне популярных достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, сообщается на сайте канала.

Кахабер Абашидзе, генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе:
— В этом году телеканал National Geographic празднует юбилей — 20 лет вещания в России. Нам очень хотелось сделать это событие особенным, и мы решили с помощью инсталляций привлечь внимание к невероятным и необычным местам, которые есть в России. Надеемся, это вдохновит наших зрителей совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает.

Информация обо всех выбранных достопримечательностях, а также фотографии и видеоматериалы с инсталляциями, будут размещены на сайте и в соцсетях телеканала. В эфире телеканала также покажут обзорный видеоролик.

Кроме бухты Ая телеканал National Geographic Россия решил привлечь особое внимание к Мамисонскому ущелью в Северной Осетии, горе Бермамыт с видом на Эльбрус, горе Мусса-Ачитара в Домбае, мраморному каньону Рускеала в Карелии, Териберке на Кольском полуострове, перевалу с видом на Вилючинский водопад на Камчатке, Корякскому вулкану, берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka, музею-заповеднику «Дивногорье» в Воронежской области, смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем», набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Санкт-Петербурге, центру семьи «Казан» в Казани, музею-заповеднику «Парк Монрепо» в Выборге, Останкинской телебашне, территории музея-заповедника «Кижи», арт-парку «Никола-Ленивец» в Калужской области. В республике Дагестан выбрали сразу несколько локаций: горный аул Гамсутль, сторожевые башни аула Гоор и смотровая площадка около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище.

«Через рамки открывается вид на природные и рукотворные чудеса, впечатляющие красотой и инженерной мыслью, которые стоит ценить и беречь. Миссия телеканала National Geographic — рассказывать вам все самое интересное об окружающем мире и вдохновлять вас на исследования и путешествия, знакомство с выдающимися людьми и заботу о планете. Продолжайте открывать Россию и весь мир вместе с нами!», — сообщается на сайте телеканал National Geographic.


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По материалам: irk

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Телеканал National Geographic установил рамку-инсталляцию в бухте Ая
Телеканал National Geographic установил рамку-инсталляцию в бухте Ая

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