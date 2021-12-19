Том Фелтон приехал в Москву и выступил на фестивале Bubble Comics Con

Вадим Карасев

34-летний Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в кинофраншизе о Гарри Поттере, выступил в качестве приглашенного гостя на фестивале поп-культуры Bubble Comics Con, который проходит в Москве 18 и 19 декабря.

В московский выставочный комплекс "Экспоцентр", забронированный под мероприятие, актер пришел в окружении телохранителей. Поднявшись на сцену, он тепло поприветствовал поклонников, сфотографировался с ними "для мамы" и ответил на ряд вопросов.

Среди прочего Тома спросили, что он думает о скандале вокруг автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которую сейчас обвиняют в трансфобии из-за комментариев в твиттере. Фелтон ответил, что у него нет позиции на этот счет и что он "любит всех".

Ожидается, что актер посетит оба дня фестиваля и устроит встречу с поклонниками в формате Meet & Greet.

Также гостями фестиваля, организованного издательством комиксов Bubble, стали Тихон Жизневский и Любовь Аксенова — актеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", снятого по популярному комиксу Bubble.

В честь приезда Фелтона художники Bubble создали специальную обложку "Чумного Доктора", на которой Том изображен вместе с персонажами комикса.

Интерес к звездам "Гарри Поттера" в последнее время повышенный на фоне предстоящего релиза специального эпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс", приуроченного к 20-летию выхода первого фильма о юном волшебнике.

Ольга Петелина