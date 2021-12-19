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Twelve Minutes из Game Pass — одна из игр этого года с «инновационным геймплеем»

Twelve Minutes из Game Pass — одна из игр этого года с «инновационным геймплеем»


Игра Twelve Minutes, которая была добавлена в подписку Game Pass в день релиза, весьма любопытный проект. Игра в этом году попадает во многие ТОПы, при этом проект не на слуху — после релиза о нем многие забыли.

Интересно отметить, что Steam вывел игру Twelve Minutes в номинацию «самый инновационный геймплей». Кроме проекта Twelve Minutes, в этой номинации значатся игры:



Inscryption



笼中窥梦 Moncage



DEATHLOOP



Loop Hero

Что интересно, только Twelve Minutes из этой пятерки доступен на Xbox и в Game Pass.

Отметим, что игра Twelve Minutes является в 2021 году самой «брошенной», согласно порталу HowLongToBeat. Это означает, что минимальное количество игроков завершило прохождение проекта.


Если вы не пробовали игру Twelve Minutes, это можно сделать по Game Pass — проект доступен в подписке на Xbox One и Xbox Series X | S.

Twelve Minutes

TWELVE MINUTES — это интерактивный триллер в реальном времени с видом сверху вниз и понятным интерфейсом, в котором нужно щелкать и перетаскивать предметы. Роли озвучивали: Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли и Уиллем Дефо.
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По материалам: newxboxone

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