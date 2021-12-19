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Уборку улиц Иркутска от снега проведут в ночь на 20 декабря

Уборку улиц Иркутска от снега проведут в ночь на 20 декабря

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в выходные дни коммунальные службы Иркутска продолжают работать в усиленном режиме. На уборке улиц и парков города в течение последних суток задействовано свыше 60 единиц техники: более 30 комбинированных дорожных машин, погрузчики, тротуароуборочная техника и вспомогательный транспорт, а также более 100 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Сергей Чертков, директор МУП «ИркутскАвтодор»:
— За последние сутки выпало около двух миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, вечером 19 августа и ночью в Иркутске будет идти снег. Силами МУП «ИркутскАвтодор» ведется противогололедная обработка магистралей, сметание и вывоз снега, очистка тротуаров, лотков. Основные работы будут проведены в ночное время.

Кроме того, на уборку парков и бульваров Иркутска от снега и мусора вышли более ста человек, задействовано 12 единиц техники. В округах ведется очистка лестниц от снега и наледи.

Дорожные службы призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создать дополнительных сложностей на улицах города. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по номеру 520-112. Также можно обращаться по телефонам комитетов по управлению административными округами: Правобережный округ — 241-120, Октябрьский округ — 520-248, Свердловский округ — 520-351, Ленинский округ — 520-412.

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По материалам: irk

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