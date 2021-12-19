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В 2022 году в посёлке Усть-Ордынском завершится двадцатилетняя стройка Дома спорта

В 2022 году в посёлке Усть-Ордынском завершится двадцатилетняя стройка Дома спорта

В 2022 году в посёлке Усть-Ордынском завершат строительство Дома спорта, который является долгостроем. Его возведение началось в 2002 году, но в 2005 работы приостановили из-за недостатка средств. В 2020 году долгострой разобрали и начали строительство нового здания. Ход работ во время рабочей поездки оценил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Кобзев поручил министерствам строительства и спорта совместно с подрядчиком уточнить календарный график строительства объекта и мониторить ситуацию на объекте еженедельно, проводить регулярно заседания штаба под председательством руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева. Руководитель подрядной организации доложил главе региона, что берет на себя обязательство выполнить строительные работы до 1 сентября, а пуско-наладочные — до 1 декабря 2022 года.

В 2022 году на завершение строительства выделят 700 тысяч рублей. Это последний объект, расположенный на территории УОБО, который должен быть построен в рамках Указа президента РФ 6 апреля 2006 года «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

Площадь застройки Дома спорта составляет 5,6 тысячи квадратных метров, общая площадь здания — 11 тысяч квадратных метров. В нём будут залы для различных видов спорта: единоборств, настольного тенниса, большой игровой зал, а также галерея для национального бурятского вида спорта стрельбы из лука. Кроме десяти профильных залов в здании разместятся конференц-зал, медико-восстановительный центр. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и искусственным футбольным полем. Внутренняя трибуна Дома спорта будет рассчитана на 250 мест, наружная — на 1,5 тысячи, это позволит проводить там как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил депутатам Заксобрания совместно рассмотреть целесообразность строительства долгостроя — Дома спорта в поселке Усть-Ордынском. Инициативу он озвучил на одной из сессий регионального парламента d 2017 году. Сергей Левченко считал, что нет необходимости в таком размахе и значительных вложениях, потому что Дом спорта «не будет заполнен даже на 20-30%».

Предыдущая новость по этой теме:

Губернатор предложил рассмотреть целесообразность достройки Дома спорта в Усть-Ордынском

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По материалам: irk

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