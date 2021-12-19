В Ангарске водитель автобуса сбил семилетнего мальчика

Вечером 18 декабря в Ангарске на улице Карла-Маркса 63-летний водитель автобуса Daewoo 337 маршрута сбил семилетнего школьника. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с другими детьми в сопровождении своей матери. Он перешел дорогу перед остановившимся легковым автомобилем, затем его сбил автобус.

В результате ДТП ребенок получил ушибы. Мальчика осмотрели медики и отпустили домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Полицейские продолжают устанавливать причины и условия случившегося.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.



