В честь 180-летия Сбербанк обновил библиотеки пяти вузов и ссузов Иркутской области

Байкальский банк Сбербанка пополнил научные фонды пяти образовательных учреждений Иркутской области коллекцией изданий из библиотеки Корпоративного Университета банка. 180 книг для обновления каждой библиотеки образовательных учреждений Сбер вручил в честь 180-летия Сбербанка, отмечаемого в 2021 году.

Студенты и преподаватели Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма (ИКЭСТ), БГУЭП, ИГУ, ИрНИИТУ, ИрГУПС могут познакомиться с произведениями новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира на различную тематику. Уникальная коллекция книг в Сбербанке впервые была сформирована в 2009 году, тогда же, специально по заказу банка, на русском языке издали более 80 книг. Издания объединены идеей помочь человеку настроить себя на самосовершенствование и раскрытие внутреннего потенциала. Книги из серии «Библиотека Сбербанка» раскрывают опыт успешных людей, являются квинтэссенцией простых правил и законов поведения, выстраивания характера, своего дела, взаимоотношений с близкими и коллегами по работе, которые заслуживают того, чтобы их применить и развить. Ежегодно коллекция книг продолжает пополняться новыми поступлениями.

В списке книг, переданных Байкальским банком образовательным учреждениям — «Сила в спокойствии» (Б. Рот), «Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-практику. Преимущества и сложности» (Т. Дейвенпорт), «Как учится машина. Революция в области нейронных сетей и глубокого обучения» (Я. Лекун), «Искусственный интеллект на службе бизнеса. Как машинное прогнозирование помогает принимать решения» (А. Агравал, Д. Ганс, А. Голдфарб), и другие.

Елена Хохрякова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:

— Дарить подарки в свой День Рождения — это уже традиция Сбербанка. Пополнение библиотек — еще один шаг в расширении кругозора, в получении новых знаний у молодежи. Авторы книг — известные в мире бизнеса эксперты и практики, думаю, будущим профессионалам будет интересно почитать и о цифровых трендах в мире, и о том, как достигать баланса на пути к раскрытию внутреннего потенциала. Каждому вузу или сузу мы передали по 180 книг — символическая цифра в год 180-летия Сбербанка, и такие «умные подарки» были направлены в учебные заведения Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкалья.

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