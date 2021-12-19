В Италии число инфицированных омикрон-штаммом COVID-19 увеличилось до 84

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:14 Автор: Александр Тараканов

В Италии выявлено 84 случая инфицирования омикрон-штаммом COVID-19. Об этом сообщил Высший институт здоровья (Iss) на базе данных полученных 18 декабря из 70 областных лабораторий, пишет AGI.

За сутки до этого их насчитывалось 55. Также отмечается, что 33 случая заражения зарегистрированы в Ломбардии, 20 случаев — в Кампании. Кроме этого восемь случаев выявили в столичной области Лацио, семь случаев — в Апулии, пять — в Венето, по два случая — в Пьемонте и Эмилии-Романье и по одному — в Абруццо, Калабрии, Лигурии, Сардинии, Сицилии, Тоскане, а также в автономной провинции Больцано.

Появление в Италии омикрон-штамма «было вполне ожидаемо», учитывая его циркуляцию в других странах, считает руководитель ISS Сильвио Брусаферро. Поэтому, указал он, чтобы сократить до минимума распространение вируса, «необходимо продолжать соблюдать рекомендации медиков, пройти курс вакцинации и дополнить его бустерной прививкой, а также носить защитные маски там, где это требуется».





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В свою очередь Adnkronos информирует, что из-за омикрон-штамма в правительстве Италии обсуждается вопрос об усилении ряда антиковидных мер на период рождественско-новогодних праздников. Речь, в частности, идёт об обязательных тестах на COVID-19 для участия в массовых мероприятиях и посещения закрытых помещений, например, дискотек, в том числе и для вакцинированных, а также о ношении защитных масок на улице. Решение об этом планируется принять 23 декабря.

По данным минздрава Италии, в стране сейчас насчитывается более 347 тысяч точно установленных носителей коронавируса нового типа. Всего же за время пандемии им заразились 5 364 852 человек, включая 135 544 умерших и 4 881 836 выздоровевших. На утро 19 декабря число прошедших курс иммунизации от COVID-19 равен 46 074 107, что соответствует 85,31 процента от населения старше 12 лет. Сделано 14 577 527 бустерных прививок.

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