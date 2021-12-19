В России изучают опыт других стран по штрафам за отказ от вакцинации против COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

16:42 Автор: Виктория Карташева

Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

С 18 января в стране началась массовая вакцинация взрослого населения от коронавирусе. На данный момент в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н». В ноябре также прошёл регистрацию препарат «Спутник М» (Центр Гамалеи) для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.





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«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса — прим. редакции) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — отметила Попова.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 1023 смерти от коронавируса за сутки — это минимальный показатель с 19 октября. В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 81 смерти, в Санкт-Петербурге — 67, в Подмосковье — 55, в Красноярском крае — 37, в Воронежской и Волгоградской областях — по 36. Общее число летальных исходов составило 297 203.

#здоровье #здравоохранение #коронавирус

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