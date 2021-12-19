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В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 за два месяца

В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 за два месяца

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:29  Автор: Виктория Карташева



В России за сутки зафиксировали 1023 смерти от коронавируса за сутки — это минимальный показатель с 19 октября. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. 

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 81 смерти, в Санкт-Петербурге — 67, в Подмосковье — 55, в Красноярском крае — 37, в Воронежской и Волгоградской областях — по 36. Общее число летальных исходов составило 297 203. 


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Помимо этого, отмечается, что число случаев заражения коронавирусом в России снижается шестую неделю подряд. Впервые с начала октября в стране за семь дней выявили менее 200 000 заболевших.  

В России за сутки выявили 27 967 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 32 655 пациентов.

Ранее врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от омикрон-штамма. По словам эксперта, чаще всего после перенесённого COVID-19 страдают сосуды, и заболевание, вызванное штаммом «омикрон», скорее всего тоже может приводить к таким последствиям.



#здоровье #здравоохранение #коронавирус


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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