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Выплаты медикам в новогодние выходные рассчитают по двойному тарифу

Выплаты медикам в новогодние выходные рассчитают по двойному тарифу

Тема: Выплаты и пособия


13:57  Автор: Виктория Карташева



Выплаты для медицинских работников, которые будут работать в новогодние выходные, будут осуществляться по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 1». 

Ранее Президент России Владимир Путин поручил удвоить специальные надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в предстоящие новогодние праздники. Глава государства подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом «не такая, может быть, как в январе текущего года, но всё-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок».

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», — отметил Котяков. 


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Глава министерства финансов Антон Силуанов в свою очередь заявил, что деньги на это будут выделены. 

В апреле 2020 года президент Владимир Путин поручил организовать дополнительные выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Надбавки врачам в стационарах должны были составить 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи полагалась прибавка 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсёстрам и водителям — по 25 тысяч рублей.



#выплаты


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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