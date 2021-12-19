Выплаты медикам в новогодние выходные рассчитают по двойному тарифу

Тема: Выплаты и пособия

13:57 Автор: Виктория Карташева

Выплаты для медицинских работников, которые будут работать в новогодние выходные, будут осуществляться по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Президент России Владимир Путин поручил удвоить специальные надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в предстоящие новогодние праздники. Глава государства подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом «не такая, может быть, как в январе текущего года, но всё-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок».

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», — отметил Котяков.





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Глава министерства финансов Антон Силуанов в свою очередь заявил, что деньги на это будут выделены.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин поручил организовать дополнительные выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Надбавки врачам в стационарах должны были составить 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи полагалась прибавка 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсёстрам и водителям — по 25 тысяч рублей.

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