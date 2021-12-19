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Xbox показал уникальный Xbox Series X в стиле Battlefield 2042

Xbox показал уникальный Xbox Series X в стиле Battlefield 2042


Компания Microsoft часто проводит различные конкурсы, совместно с партнерами — студиями или издательствами, которые выпускают игры на Xbox. Очередной такой конкурс стартовал в официальном Twitter-аккаунте Xbox.

В рамках конкурса игроки из ряда стран (среди которых нет России) могут выиграть уникальную игровую приставку Xbox Series X в стиле Battlefield 2042. Конкурс для игроков из России интересен именно возможностью посмотреть на уникальную по дизайну консоль Xbox Series X, которую создали специалисты Xbox совместно с EA.


Сама консоль ничем не отличается по производительности или другим параметрам от базовой Xbox Series X. При этом, уникальной является не только консоль, но и геймпад, который идет с ней в комплекте.

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По материалам: newxboxone

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