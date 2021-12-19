Xbox показал уникальный Xbox Series X в стиле Battlefield 2042





Компания Microsoft часто проводит различные конкурсы, совместно с партнерами — студиями или издательствами, которые выпускают игры на Xbox. Очередной такой конкурс стартовал в официальном Twitter-аккаунте Xbox.

В рамках конкурса игроки из ряда стран (среди которых нет России) могут выиграть уникальную игровую приставку Xbox Series X в стиле Battlefield 2042. Конкурс для игроков из России интересен именно возможностью посмотреть на уникальную по дизайну консоль Xbox Series X, которую создали специалисты Xbox совместно с EA.

An Xbox Series X that's fit for battle.



Join Microsoft Rewards for a chance to win this limited edition @Battlefield 2042 Xbox Series X. Open to residents in US, UK, CA, DE, and FR, contest ends on January 18, 2022: https://t.co/MzOGEe3pSE pic.twitter.com/fJo3vtrhId — Xbox (@Xbox) December 17, 2021



Сама консоль ничем не отличается по производительности или другим параметрам от базовой Xbox Series X. При этом, уникальной является не только консоль, но и геймпад, который идет с ней в комплекте.