За сутки в Иркутской области зафиксировали 583 новых случая COVID-19

По данным на 19 декабря в Иркутской области за сутки зафиксировано 583 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 150 670 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.

Госпитализировали 46 человек, продолжают лечение в больницах 3 739 пациентов. Выздоровели 516 жителей Иркутской области, всего за все время — 120 894 человека.

За сутки умерли 28 человек с коронавирусом: 27 — от COVID-19 (всего — 6 844), от иных заболеваний – один человек (573).

Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Предыдущая новость по этой теме: