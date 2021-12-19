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За сутки в Иркутской области зафиксировали 583 новых случая COVID-19

За сутки в Иркутской области зафиксировали 583 новых случая COVID-19

По данным на 19 декабря в Иркутской области за сутки зафиксировано 583 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 150 670 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.

Госпитализировали 46 человек, продолжают лечение в больницах 3 739 пациентов. Выздоровели 516 жителей Иркутской области, всего за все время — 120 894 человека.

За сутки умерли 28 человек с коронавирусом: 27 — от COVID-19 (всего — 6 844), от иных заболеваний – один человек (573).

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По материалам: irk

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