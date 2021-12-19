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Житель Зимы предстанет перед судом за сожжение бывшей тещи

За убийство, совершенное с особой жестокостью, предстанет перед судом житель Зимы. В марте 2021 года он пришел на дачу в садоводстве «Хазанок» к бывшей теще и стал обвинять её в разводе с женой. В ходе ссоры он жестоко избил 71-летнюю женщину, заставлял ползти по снегу, при этом все издевательства снимал на видео. Затем мужчина облил горючим пенсионерку, а также вещи и предметы в доме, и поджег, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

71-летнюю женщину удалось спасти, однако позже она скончалась от полученных травм. Полицейские практически сразу задержали подозреваемого. Расследование закончено, материал направили в суд.

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По материалам: irk

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