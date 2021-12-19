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Журнал Vice опубликовал статью про экотревожность: люди не заводят детей из-за изменений климата

Журнал Vice опубликовал статью про экотревожность: люди не заводят детей из-за изменений климата

Американское издание Vice выпустило статью про экотревожность. В ней говорится о том, что климатический кризис вызывает у многих людей чувство тревоги, и это состояние влияет на их образ жизни, в том числе сказывается и на их романтических и сексуальных отношениях.

Vice пишет, что, согласно опросу 2019 года, почти 38% американцев в возрасте от 18 до 29 лет считают, что пары должны учитывать изменения климата при принятии решения о рождении детей. Другой опрос, проведенный в прошлом году, показал, что около трети американских мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет назвали изменение климата фактором, который повлиял на их решение иметь меньше детей.

Экотревожность, пишет Vice, в частности, может повлиять на то, с кем люди встречаются (заботится ли этот человек об окружающей среде?), куда они ходят на свидания (использует ли ресторан экологически чистые продукты?), как они занимаются сексом (какой самый экологичный контрацептив?) и как они планируют завести детей (должны ли они усыновлять их?).


Одно исследование показало, что рождение ребенка в развитой стране приводит к появлению примерно 58,6 тонны дополнительных выбросов углекислого газа в год. Так, некоторые люди усыновляют детей, чтобы сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Мы все чаще видим, что многие люди предпочитают не заводить детей либо из-за того, что это воздействует на окружающую среду, либо из-за того, что их дети могут столкнуться с последствиями климатического кризиса. Мысль о том, чтобы забеременеть, может вызвать у пар страх или даже беспокойство во время секса и привести к снижению сексуального удовлетворения,

— отмечает Лаура Вауэлс, специалист по отношениям приложения по секс-терапии Blueheart.

Причиной экотревожности некоторых людей могут быть и контрацептивы. По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, ежегодно производится около 10 миллиардов латексных презервативов, большинство из этих презервативов оказывается на свалках. Они не подлежат вторичной переработке и обычно содержат в своем составе добавки и химикаты. А такие виды контрацепции, как противозачаточные таблетки, отмечают в статье, подходят только для тех пар, которые состоят в серьезных отношениях и уверены в партнере, так как они не защищают от заболеваний, передающихся половым путем.

Для многих людей решение, какие противозачаточные средства использовать, и назревающая возможность беременности могут привести к еще большему стрессу и беспокойству, которые, по словам Лауры, являются одними из главных причин снижения сексуального влечения.

Но есть и такие люди, для которых секс является отличным средством для снятия стресса и преодоления тревожности. Для них экотревожность может даже усилить сексуальное влечение. Вауэлс объяснила, что это может быть особенно актуально для людей, состоящих в серьезных отношениях и так или иначе контролирующих риск беременности.

Экотревожность, говорит Лаура, также может повлиять на отношения между влюбленными:

Если один из партнеров очень заинтересован в принятии мер по борьбе с изменением климата, а другой не так сильно, то это может вызвать проблемы в отношениях.

Таким парам она советует открыто говорить друг с другом об их приоритетах, принимать точки зрения друг друга и пытаться найти золотую середину.


Ограничиться двумя детьми из-за экологического кризиса решили и принц Гарри и его жена Меган Маркл. Об их решении завести не больше двух детей заявлял сам герцог Сассекский. А вот его старший брат принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, которые вопросу экологии тоже уделяют большое внимание, в потомстве себя ограничивать не стали — у них трое детей.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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