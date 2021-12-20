12 ночей Йоля в декабре 2021 года

Вадим Карасев

Праздник Йоль в северной традиции — часть Колеса Года и аналог Нового года. Он длится 12 дней и ночей, и его сакральный смысл — перемены, которые каждый сможет привлечь в свою жизнь.

Колесо года — один из самых важных праздников северной традиции, который знаменует смену времен года, солнцестояния и равноденствия. Зимний праздник закладывает новый фундамент для событий, которые будут происходить весь следующий год, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести этот период так, чтобы перемены были к лучшему.

Темное время Йоля

Йоль — это светлый праздник, который отмечается в кругу семьи. Он знаменует удачное завершение года, когда припасы сделаны, зима уже вступила в свои права, и остается ждать весны, пережидая холода в уютном жилище, полном позитива и счастья. Привлечь в жизнь позитивные перемены в темное зимнее время важно, и для этого нужно настроиться на волну оптимизма, поймать волну энергии и обновиться в день зимнего солнцестояния, чтобы избавиться от проблем и открыть дверь в счастливое будущее.

Йоль — праздник Долгой Ночи. Он знаменует период, когда все встает на паузу, ожидая обновления и активных действий. Йольская ночь в 2021 году наступит с 21 на 22 декабря, и к этому времени важно определиться с дальнейшими целями, чтобы не останавливаться в развитии.

Это время подходит для:

проведения обрядов, направленных на привлечение процветания;общения с близкими людьми и налаживания гармоничных отношений;гаданий и предсказаний;исполнения тайных желаний.

12 дней с момента наступления праздника Йоль считаются самыми важными, и каждый из последующих дней формирует поочередно 12 месяцев года. Именно в эти 12 дней каждый сможет заложить фундамент будущих побед, записывая планы и запоминая настрой на успех.

В дни, когда формируется будущее, важно раскрыть подсознание, и на помощь придут медитации. С их помощью удастся управлять своей энергией и направлять ее в русло решения насущных вопросов.

12 дней Йоля можно посвятить карте желаний, заполняя поочередно 12 секторов, записывая свои мысли и желания, а также составляя план действий, чтобы каждый месяц приносил новые успехи и победы.

В последний день Йоля все слова обретают особый смысл, и сказанное сбывается, и в такое время важно осознавать каждое слово, чтобы не навлечь на себя проблемы и ненужные испытания.