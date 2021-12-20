15-летняя девочка погибла под колесами грузовика в Култуке

Вечером 19 декабря в поселке Култук Слюдянского района 45-летний водитель грузовика сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте до приезда бригады медиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Слюдянского района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.



