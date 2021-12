40+ достижений добавили в игру Dead Cells на Xbox





Игра Dead Cells вышла на приставках Xbox в 2018 году. С того момента проект серьезно изменился — новый контент добавили и с бесплатными обновлениями и с платными DLC. Уже известно, что в самом начале 2022 года игра Dead Cells получит еще одно крупное DLC — The Queen and the Sea.

Как сообщает портал trueachievements (у них на сайте можно посмотреть все новые достижения), игра Dead Cells получает 46 новых достижений на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, суммарно за разблокировку которых дадут 1000 Gamerscore:

Бесплатное обновление Rise of the Giant — 9 достижений (260 Gamerscore)Бесплатное обновление Derelict Distillery — 3 достижения (30 Gamerscore)Платное DLC Fatal Falls — 12 достижений (210 Gamerscore)Платное DLC The Bad Seed — 9 достижений (140 Gamerscore)Платное DLC The Queen and the Sea (выйдет 6 января 2022 года) — 13 достижений (330 Gamerscore)

На данный момент нет информации о том, смогут ли «задним числом» разблокировать эти достижения игроки, которые уже выполнили требования для получения достижений. Команда Dead Cells отмечает, что технические причины мешали им выпустить эти достижения при запуске обновлений и DLC, но теперь они смогли их побороть.

Напомним, что игра Dead Cells доступна в Game Pass.

Dead Cells

В Dead Cells вы управляете подопытным неудачного алхимического эксперимента, который пытается понять, что происходит на острове, где все пос…

