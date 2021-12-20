4500 марок в виде снежинок поступили в почтовые отделения Иркутской области

В декабре в почтовое обращение вышла новогодняя марка с изображением стилизованной снежинки. Приобрести ее можно во всех крупных почтовых отделениях Иркутской области, сообщает пресс-служба УФПС региона.

Марка круглой формы. Эскиз сделала дизайнер из Санкт-Петербурга Светлана Токаренко. Ее работа стала победителем Всероссийского конкурса рисунка на новогоднюю почтовую марку и поздравительную открытку. Новая марка выпущена тиражом более 400 000 экземпляров. В Иркутскую область поступило 4 500 таких марок.

Ольга Лебедева, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС

Иркутской области:

— Традиция выпускать новогодние марки в России появилась в 1962 году. При этом не всегда на праздничных марках изображали Деда Мороза, Снегурочку или елку. Иногда это были официальные символы страны: кремлевские башни и стены, великие стройки, символы

олимпиады и даже икона Рождества Христова. Новогодние почтовые миниатюры необычной формы тоже уже выпускались. В 2004 году вышла марка в форме елочки, в 2009 году — в форме снежинки".

Новогоднюю марку-снежинку номиналом в 24 рубля можно прикрепить к отправлению весом до 20 граммов и отправить в любой город России. В Иркутске круглую марку можно найти в почтовых отделениях № 3, 5, 7, 11, 25, 39, 43.