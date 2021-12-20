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5 старинных отваров против простуды

5 старинных отваров против простуды

Испокон веков люди использовали целебные травы для того, чтобы исцелиться от недугов, обрести крепкое здоровье и справиться с недомоганиями. Старинные рецепты помогут и в современном мире: с их помощью будет проще справиться с симптомами простуды.


Целебные травы — это ценный источник необходимых витаминов и микроэлементов, которые каждый сможет запасти на весь год и использовать для укрепления здоровья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие травы помогут облегчить простудные заболевания и быстро встать на ноги.

1. Для профилактики простудных заболеваний в период холодов и при риске заразиться используют настой чабреца. Для этого 1 чайную ложку высушенной или свежей травы заливают стаканом кипятка и настаивают 15 минут. Отвар пьют в любое время дня, добавляя для вкуса сок лимона или мед.

2. Справиться с симптомами простуды помогут и отвары из календулы с ромашкой. Эти травы обладают противомикробным и успокаивающим действием. Травы в равных пропорциях заливают кипятком, настаивают 10 минут, процеживают и пьют как чай. Для снижения воспалительного процесса в отвар добавляют липовый цвет и шиповник.

3. Во время простуды полезным будет отвар из листьев смородины. В них содержатся большое количество витамина С, полезного и необходимого при простудных заболеваниях. Чайную ложку листьев заваривают в стакане кипятка, а также добавляют листья в любимый чай.

4. Для лечения простуды подойдет и сборный отвар из группы трав. Их отмеряют в равных пропорциях и заливают кипятком, дав настояться 10-15 минут. Для этого берут ромашку аптечную, лимонник, ягоды калины, листья смородины, цветы календулы.


5. Настой шалфея также поможет справиться с симптомами простуды. Трава обладает противомикробными свойствами, оказывает положительное влияние на самочувствие, а также облегчает болевые симптомы в горле. Отвар из шалфея принимают небольшими порциями, а из высушенной травы делают настой для полоскания.

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По материалам: dailyhoro.ru

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