Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » 50-летняя мать притворяясь собственной дочерью, чтобы вернуть молодость и найти молодого жениха и у нее получилось, пока она не подставила себя

50-летняя мать притворяясь собственной дочерью, чтобы вернуть молодость и найти молодого жениха и у нее получилось, пока она не подставила себя

50-летняя мать притворяясь собственной дочерью, чтобы вернуть молодость и найти молодого жениха и у нее получилось, пока она не подставила себя

Лаура Оглсби – американка, которой почти 50 лет. Но возраст не стал помехой на пути к ее желаниям – женщина хотела вернуться в студенческие времена, и ей это удалось.

Ради осуществления мечты она начала претворяться своей дочерью, хотя с девушкой не общается уже достаточно давно. Пять лет назад Лаура получила карту соц. страхования на имя своей дочери.

Новое обличие позволило женщине новые возможности. Так, она стала студенткой университета и смогла стать обладательницей студенческой суды в размере практически 17,5 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). Также Лаура сдала на права, у нее появились довольно молодые ухажёры.


«Лаура прекрасно справлялась с ролью студентки. Она обновила гардероб, научилась делать стильный макияж. А что самое интересное, девушку воспринимали так, как она себя подавала. Она даже была в отношениях с молодым человеком» – говорит представитель закона Джейсон Перкинс.


Аферистка снимала комнату в доме, принадлежащем милой парой Эверри и Вэнди. Лаура придумала для них свою легенду – рассказала, что была вынужден покинуть семьи из-за насилия над ней.

Однако план женщины провалился, так как она решилась на мошенничество, притворяясь своей дочерью. Полиция отыскала преступницу,  ей грозит пять лет тюрьмы без права досрочного освобождения.

На сегодняшний день женщина находится под следствием и обязана выплатить родной дочери денежную компенсацию.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
Лариса Гузеева никак не может выздороветь и решила, что ее сглазили
Лариса Гузеева никак не может выздороветь и решила, что ее сглазили
Дети Марии Максаковой отсудили у нее квартиру
Дети Марии Максаковой отсудили у нее квартиру
Алена Кравец встретилась с умершим сыном
Алена Кравец встретилась с умершим сыном
Маргарит Симоньян с недоумением высказалась о домогательствах
Маргарит Симоньян с недоумением высказалась о домогательствах
Сергей Лазарев сводил дочь на выступление брата, а потом отправился получать премию
Сергей Лазарев сводил дочь на выступление брата, а потом отправился
50-летняя мать притворяясь собственной дочерью, чтобы вернуть молодость и найти молодого жениха и у нее получилось, пока она не подставила себя
50-летняя мать притворяясь собственной дочерью, чтобы вернуть
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 декабря 2021 года
Лолита Милявская кардинально преобразилась для съемок новогоднего шоу
Лолита Милявская кардинально преобразилась для съемок новогоднего шоу
Ани Лорак поразила всех своим перевоплощением
Ани Лорак поразила всех своим перевоплощением

Топ на сегодня

Нюша поделилась трогательными кадрами с родными и новорожденным малышом
Нюша поделилась трогательными кадрами с родными и новорожденным
Ксения Бородина жестко прокомментировала участие бывшего мужа в шоу
Ксения Бородина жестко прокомментировала участие бывшего мужа в шоу
Дмитрий Шепелев заступился за звезду, которую обвинили в изнасиловании
Дмитрий Шепелев заступился за звезду, которую обвинили в изнасиловании
Виктория Боня намерена высказать Ксении Собчак все, что о ней думает
Виктория Боня намерена высказать Ксении Собчак все, что о ней думает
Григорий Лепс накануне развода появился на публике с «самой желанной» артисткой
Григорий Лепс накануне развода появился на публике с «самой желанной»

Еще по теме

Лаура Вассер: что мы знаем об адвокате по разводам Анджелины Джоли, Джонни Деппа и других звезд
В Финляндии 6-летняя девочка захотела поменяться с президентом жильем
Беременная 12-летняя девочка: мы с мужем давно мечтали о ребёнке
42-летняя Кейт Мосс рассталась с юным бойфрендом