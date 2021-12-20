Аксаков: россияне инвестировали в криптовалюты 5 трлн рублей

Жители РФ инвестировали в рынок криптовалют 5 трлн рублей, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет "ТАСС".

На каких данных основано это заявление, чиновник не уточнил.

Аксаков также вновь заявил о необходимости определиться с законодательным регулированием криптовалют:

"С криптовалютами надо поставить точку. Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать".

Напомним, согласно оценкам ЦБ РФ, ежегодный объем операций россиян с криптоактивами составляет около $5 млрд.

Аксаков заявил, что российские власти обсуждают различные варианты регулирования криптовалют — от полного запрета на их владение и покупку до легализации биткоин-бирж.

СМИ со ссылкой [6 — helmet] на близкие к ЦБ источники сообщали, что регулятор ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете инвестиций в криптовалюты из-за рисков финансовой стабильности.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не поддерживает подобные вложения. Она также выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами.

Эксперты рассказали ForkLog, чем чреват возможный запрет биткоина на территории РФ:

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