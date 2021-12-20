Алена Кравец встретилась с умершим сыном

Юноша заявил, что является сыном светской львицы Алены Кравец. Она не скрывает, что у нее в жизни порой происходят громкие истории. Не раз она публично ругалась с Даной Борисовой. Также блондинка не раз оказывалась в студии передачи «На самом деле», где выясняла отношения с мужем-бизнесменом Русланом. Девушка живет в роскошном особняке своего избранника. У них подрастает дочка Даниелла, которой уже 14 лет. На этот раз уже сама Кравец оказалась на детекторе лжи. В прошлом году появился предполагаемый внебрачный сын светской львицы. Но тогда мошенника разоблачил простой ДНК-тест. Теперь она встретилась уже с парнем по имени Михаил, который рос в приемной семье и скитался по приютам. В студии появилась женщина, которая скрыла свое лицо за маской. Акушерка по имени Галина рассказала о тайных родах знаменитой блондинки.Молодой человек заявил, что он сын Алены Кравец По ее словам, Алена забеременела, когда была очень юной. Она не хотела рожать, поэтому пробовала спровоцировать выкидыш. Акушерка отметила, что в больницу ее привезли с кровотечением. Она сделала акцент на том, что девушка была очень худая. В итоге малыш появился на свет раньше срока. Акушерка заверила, что мальчик выжил, а не умер, как ранее заявляла светская львица. «Это не так, ведь именно я принимала роды. Алену привезли в больницу с кровотечением. Она была очень худой, носила утягивающий корсет — это все убивает ребенка… Алена объяснила, что не хочет рожать, мол, ошибка молодости. Она пыталась убить малыша. Ее муж Руслан заплатил мне и потребовал, чтобы фамилия Алены нигде не фигурировала, как будто она и не лежала в клинике», — вспомнила Галина. По ее словам, пациентка написала отказ от ребенка. Детектор лжи показал, что она говорит правду. Кравец продолжила все отрицать. Она заверила, что ребенок умер. «Мне сказали, что малыш умер. В корсете я и до сих пор хожу», — заявила Кравец. Она встретилась с 21-летним Михаилом, который является ее сыном, со слов акушерки. Все озвученные в студии факты также указывают на это. Алене осталось сделать ДНК-тест на материнство, чтобы узнать правду.