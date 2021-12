Among Us обошла по продажам GTA: The Trilogy на дебютной неделе в рознице





Регулярно портал gamesindustry публикует анализ британского рынка розничных продаж дисков, на основе данных GfK. Неделя перед рождественскими праздниками (10-18 декабря) оказалась весьма интересной в этом плане. Продажи игр на дисках не только значительно выросли, но и в ТОП-10 появились два новых проекта — это Among Us и Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition, которые вышли на дисках на прошлой неделе.

На физических носителях игра Among Us смогла обойти Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition в дебютную неделю продаж. Но стоит отметить, что Among Us на накопителях вышла на Xbox, Playstation и Switch, тогда как Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition только на Xbox и Playstation.

Следующим образом выглядит ТОП-10 продаж физических версий игр на территории Британии с 10 по 18 декабря, в скобках указана позиция этой игры в чарте неделю назад:

FIFA 22 (1)Call of Duty: Vanguard (2)Mario Kart 8 Deluxe (3)«Человек-паук: Майлз Моралес» (9)Among Us (новинка)Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition (новинка)Minecraft для Switch (8)Just Dance 2022 (5)Pokémon: Brilliant Diamond (6)Animal Crossing: New Horizons (7)

Отметим, что в ТОП-10 не попала игра Halo Infinite на дисках, которая расположилась только на 20-й позиции. Ее продажи в рознице, в сравнении с прошлой неделей, снизились на 68%.