Ани Лорак поразила всех своим перевоплощением

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) решила к Новому году преобразиться и предстала в смелом образе. У отечественных знаменитостей полным ходом идут записи новогодних шоу, в которых они предстают в совершенно умопомрачительных образах. Своими эффектными преображениями уже шокировали поклонников певица Лолита, ставшая похожа на престарелую рокершу с легкой руки Насти Ивлеевой, и Валерия, надевшая парик с длинной косой и превратившаяся не то в Снегурочку, не то в Снежную королеву. Теперь же настала очередь Ани Лорак. Специально для праздничного концерта звезда эстрады облачилась в соблазнительный наряд – сверкающее черное боди и облегающие ботфорты на высоких каблуках. Но отдельного внимания заслужила прическа певицы – свои каштановые локоны исполнительница завила мелкими кольцами, так что они превратились в огромную кудрявую копну волос.Ани Лорак «Новогодний марафон продолжается🎄 Вас ждёт много сюрпризов в эту сказочную ночь❣️Как вам моё перевоплощение?»— поинтересовалась Лорак у подписчиков, явно довольная новым образом. В соцсети оценили внешний вид певицы и заявили, что она напоминает западную звезду.«Огонь! Пожар! Вызывайте полицию!», «Офигенный образ!! 🔥», «С такой прической у вас какой-то особый шарм», «Смело! И очень красиво!!! 🥰», «Вот это перевоплощение🔥 Каролиночка, Вы просто мега-крутая артистка❤️🔥», «В этом образе напоминаете Шер 🔥», «Женщина Вамп! Аж, дыхание перехватило»,— восхитились поклонники.Ани Лорак Напомним, в минувшие выходные Ани Лорак привлекла к себе внимание, появившись на публике в компании на тот момент еще женатого Григория Лепса. Пара вместе развлекалась на светском мероприятии, а музыкант назвал свою спутницу самой желанной артисткой в мире, что многим показалось неуместным на фоне развода певца с Анной Шаплыковой.